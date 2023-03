Schokkende beelden: Jetro Willems krijgt vuistslag tijdens derby

Zondag, 19 maart 2023 om 14:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:49

De derby tussen FC Groningen en sc Heerenveen is in de slotfase stilgelegd door arbiter Serdar Gözübüyük. Boze supporters van de thuisclub gooiden uit woede voorwerpen op het veld en raakten zelfs slaags met onder meer Jetro Willems, die een vuistslag kreeg van een woedende Groningen-fan. Enkele raddraaiers werden afgevoerd door stewards. Op het moment van affluiten in de 82e minuut stond Heerenveen met 0-2 voor dankzij een dubbelslag van Sydney van Hooijdonk. Inmiddels is het spel weer hervat.

Er ontstond rumoer op de tribune toen een supporter van Groningen het veld op wilde stormen. Een veiligheidscoördinator greep in en gaf gelijk aan dat er even moest worden gewacht met het hervatten van het duel. Daarna liep het volledig uit de hand op de tribunes. Onder meer Willems probeerde de boel tot bedaren te brengen, maar de linksback kreeg daarbij een vuistslag van een uitzinnig geraakte supporter. De medespelers van Willems probeerden hem weg te halen bij de boze menigte, waarna Gözübüyük de wedstrijd tijdelijk stillegde. De verdediger ging overigens na afloop het gesprek aan met enkele fans van de kwakkelende thuisploeg.

Wat een gekken. Jetro Willems die een knal krijgt van zijn eigen supporter. #FCGroningen pic.twitter.com/hyzMLgJ1wy — Gert-Jan (@gjredder) March 19, 2023

Na een afkoelingsperiode van ongeveer een kwartier kwamen beide ploegen weer het veld op in Groningen. ESPN-analist Kees Kwakman sprak in de catacomben schande van de ongeregeldheden tijdens de derby. De oud-speler van Groningen hoopt dat de relschoppers eens hard worden aangepakt, maar twijfelt of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. De supporters van de thuisclub zorgden in de twaalfde minuut overigens nog voor een fraaie sfeeractie.