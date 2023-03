Ibrahimovic komt met opvallende reactie na record: ‘Ik wil dit helemaal niet’

Zondag, 19 maart 2023 om 10:33 • Wessel Antes • Laatste update: 10:40

Zlatan Ibrahimovic werd zaterdagavond de oudste doelpuntenmaker ooit in de geschiedenis van de Serie A. De 41-jarige spits van AC Milan was in het verloren uitduel met Udinese (3-1) vanaf de strafschopstip trefzeker. Ibrahimovic nam het record af van Alessandro Costacurta, maar blijkt daar niet blij mee te zijn. “Hij mag het record houden. Ik wil dit record helemaal niet!”

Ibrahimovic was zaterdag tijdens het benutten van de penalty precies 41 jaar en 166 dagen oud. Het record van Costacurta, die destijds ook voor Milan speelde, stond al sinds 2007 in de boeken. Omdat zijn doelpunt geen overwinning opleverde, kan Ibrahimovic niets met het record. “Hij mag het record houden. Ik wil dit record helemaal niet! Mijn doelpunt heeft geen punten opgeleverd en dat had ik natuurlijk liever gewild.”

Even later nuanceert Ibrahimovic zijn uitspraak. “Ik ben er trots op dat ik in de geschiedenisboeken sta bij deze club, want Milan is een geweldige club met een geweldige historie. Er zijn hier veel grote spelers geweest en dat mijn naam daar ook bij staat, betekent heel veel voor me.” Milan staat momenteel op de vierde plek in Italië, met twintig punten achterstand op Napoli. Nummer twee Internazionale en nummer drie Lazio zijn wel nog in zicht.

Hoewel het contract van Ibrahimovic in Milaan afloopt, lijkt hij nog niet te denken aan stoppen. “Als ik me goed blijf voelen, wil ik doorgaan. Zij die nog fit waren en toch met pensioen gingen, hebben spijt gekregen. Ik heb veertien maanden lang geleden, nu heb ik de kans om mezelf weer te laten zien. Ik ben gelukkig bij Milan en het ligt natuurlijk ook aan wat de club wil, maar ik voel me hier goed.” Ibrahimovic is al sinds 1999 actief als profvoetballer.