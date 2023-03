Álvarez reageert stoïcijns op veelgehoord kritiekpunt: ‘Dat boeit me niet’

Zondag, 19 maart 2023 om 09:27 • Wessel Antes

Edson Álvarez denkt er absoluut niet aan om zijn speelstijl te veranderen. De 25-jarige Mexicaan krijgt regelmatig kritiek op zijn harde overtredingen, maar vindt dat het bij zijn spel hoort. “Voor ons Mexicanen is het alles of niets op het veld. Die mentaliteit van overleven mis ik hier wel een beetje”, aldus Álvarez tegenover het Algemeen Dagblad. De controleur van Ajax stelt precies te weten hoe ver hij kan gaan. “Ik heb geleerd situaties te herkennen.”

Álvarez is tevreden over de scheidsrechters in Nederland. “Ik houd van de scheidsrechters hier. Ik ken ze niet van naam, maar als ik ze voor de wedstrijd zie, weet ik met wie ik kan praten en wie lastiger is. Ik kan niet soft zijn.” De Mexicaan vindt niet dat hij altijd gematst wordt, zoals op sociale media wel eens wordt gezegd. “In bijna vier jaar heb ik twee rode kaarten gehad, waarvan eentje werd geseponeerd en de andere voor een handsbal tegen Feyenoord was. Nul rode kaarten voor kwade intenties. Als ik die zou hebben, was ik continu geschorst. Ik ben alleen fel.”

De controleur vindt dat hij goed handelt. “Ik heb geleerd situaties te herkennen en te weten hoe ver ik kan gaan. Dat mensen soms denken dat ik rood verdien, boeit me niet. Ze kunnen praten, maar voelen achter de tv niet het vuur op het veld. Als Kudus, Stevie of Kenneth keer op keer wordt getrapt, voelt het alsof ze aan familie zitten. Dan sta ik op en zeg ik: ‘Dit is Ajax. Iets meer respect graag.’ Soms dacht ik dan de enige te zijn, maar nu vechten we weer samen en zijn we op de goede weg”, aldus Álvarez.

Álvarez merkt een verschil tussen Nederlanders en Zuid-Amerikanen. “Voor ons Mexicanen is het alles of niets op het veld. Die mentaliteit van overleven mis ik hier wel een beetje. In Mexico mis je weer de tactische kwaliteiten die je in Nederland ziet. In mijn eerste jaar moest ik leren hoe voetbal hier wordt gespeeld, maar mijn mentaliteit was die van een winnaar. De afgelopen jaren voelden we ons, door Lisandro Mártinez, Nicolás Tagliafico en Antony ook onverslaanbaar.”

Santiago Giménez lovend

Het Algemeen Dagblad sprak voorafgaand aan de Klassieker van zondag ook met Feyenoord-spits Giménez, die samen met Álvarez uitkomt voor het nationale elftal van Mexico. De 21-jarige linkspoot is lovend over zijn landgenoot. “Edson is echt een geweldige jongen. Toen ik bij de nationale ploeg van Mexico kwam, nam hij mij vanaf de eerste dag op sleeptouw. Dat zal ik nooit vergeten. Ja, hij heeft een bepaalde speelstijl. Op het randje en soms er overheen. Persoonlijk houd ik er enorm van. Ik denk dat elk elftal zo’n type nodig heeft.”