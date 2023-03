Wim Kieft weet wie zondag het verschil maakt tussen Ajax en Feyenoord

Zondag, 19 maart 2023 om 08:45 • Wessel Antes

Wim Kieft denkt dat Santiago Giménez zondag het verschil gaat maken tussen Ajax en Feyenoord. De voormalig international van het Nederlands elftal is onder de indruk van het debuutseizoen van de 21-jarige Mexicaan. “Het is echt een openbaring”, zei de analist vrijdagavond in Veronica Offside. Giménez staat na 33 wedstrijden voor de Rotterdammers op veertien doelpunten en drie assists. Sinds dit kalenderjaar is hij de onbetwiste basisspits onder trainer Arne Slot.

Kieft ziet dat Giménez zich flink heeft ontwikkeld onder Slot. “Eerst was het heel veel uit stand, maar die gozer rent zich nu helemaal kapot. Hij zet druk. Het is echt een openbaring.” Ook analist Andy van der Meijde heeft genoten van Giménez tijdens de gigantische zege van Feyenoord op Shakhtar Donetsk (7-1). “Ze stonden 3-0 voor en toen ging hij nog jagen. Zijn teamgenoten bleven staan op dat moment en toen werd hij helemaal gek. Dan sta je met 3-0 voor, maar zo graag wil Feyenoord die punten pakken en doorgaan!”

Giménez heeft specifieke kwaliteiten die een spits nodig heeft, zo stelt Kieft. “Hij weet altijd precies waar de ruimte ligt. Hoe hij een bal met zijn buitenkant precies op de goede snelheid meeneemt…” Van der Meijde looft ook het fysieke vermogen van de Mexicaan. “Dat is ook wel een kwaliteit van hem. De manier waarop hij zijn lichaam gebruikt. Je krijgt de bal niet van hem af jongen, als hij zijn rug er tegen inzet. Zo sterk, ongelofelijk. Hij is ook snel op de eerste meters.”

Kieft weet het zeker. “Op dit moment, in de periode waarin Feyenoord zit. Het draait allemaal lekker, ze hebben nu goed gespeeld en gaan naar Amsterdam toe. Ik denk dat deze jongen het verschil gaat maken.” Giménez speelt zondagmiddag zijn tweede Klassieker. Tijdens de editie van 22 januari moest de goaltjesdief nog genoegen nemen met een plek op de bank, maar nu zal de spits hoogstwaarschijnlijk aantreden in het basiselftal. Feyenoord gaat de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena als koploper in. Volgende maand ontmoeten de Rotterdammers Ajax nogmaals in de TOTO KNVB Beker.