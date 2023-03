Arbiter Bos komt terug op absurde beslissing: ‘Eagles heeft er niks aan, maar…’

Scheidsrechter Alex Bos heeft zaterdagavond het boetekleed aangetrokken. De 28-jarige arbiter was voor de camera van ESPN goudeerlijk over een verkeerde beslissing die hij maakte tijdens het duel tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles (1-2). Vlak voor rust had Bos een penalty moeten geven aan de Deventenaren, daar Utrecht-verdediger Ramon Hendriks de bal overduidelijk op zijn handen kreeg. Zelfs nadat de leidsman via de VAR naar de beelden keek ging de bal niet op de stip. “Eagles heeft er niks aan, maar dit had een strafschop moeten zijn”, zei Bos na afloop.

Na een schot van Eagles-spits Isac Lidberg pareerde Hendriks al vallend met maar liefst twee handen de bal. Het Twitter-account van de club omschreef de situatie als volgt. “43' Grote kans voor Go Ahead Eagles. Een knappe redding met de handen van Utrecht-verdediger Ramon Hendriks is niet genoeg voor een penalty. Ook niet als scheidsrechter Bos gaat kijken bij het scherm.”

Scheidsrechter Alex Bos trekt het boetekleed aan ???? "Eagles heeft er niks aan, maar dit had een strafschop moeten zijn" — ESPN NL (@ESPNnl) March 18, 2023

Na afloop werd Bos direct geconfronteerd door ESPN-commentator Cristian Willaert. “Waarom is dit geen penalty? Wij zien twee handen naar de bal gaan!” Bos gaf vervolgens eerlijk toe de verkeerde beslissing te hebben genomen. “In het veld was ik overtuigd van de steunarm die onderweg is naar de grond, die overtuiging zocht ik ook bij het VAR-scherm. Als ik dan terugkijk is dat gewoon niet goed, dus hier baal ik van. Eagles heeft er niks aan, maar dit had een strafschop moeten zijn” Willaert complimenteert de arbiter vervolgens voor zijn eerlijkheid.

Ondanks de beslissing van Bos wist Kowet zaterdagavond een knappe zege te boeken in Stadion Galgenwaard. Het elftal van René Hake staat momenteel op een keurige elfde plek in de Eredivisie. In Utrecht was Willum Thór Willumsson de gevierde man. De 24-jarige IJslander was in de 94ste minuut verantwoordelijk voor de winnende treffer. Het eerste doelpunt, in de blessuretijd van de eerste helft, kwam op naam van Oliver Valaker Edvardsen.