Wijnaldum start in cruciale derby tegen Lazio; Mourinho en Karsdorp ontbreken

Zondag, 19 maart 2023 om 17:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:30

De opstellingen van Lazio en AS Roma voor de cruciale Derby della Capitale zijn bekend. Aan de kant van Roma ontbreken José Mourinho (geschorst) en Rick Karsdorp (gebroken neus). Georginio Wijnaldum staat aan de aftrap in het Stadio Olimpico. Samen met Bryan Cristante moet hij voor de controle op het middenveld zorgen. Aan de kant van Lazio is Ciro Immobile nog altijd niet geheel fit, maar de clubtopscorer nam wel plaats op de bank. Het verschil tussen de twee ploegen op de ranglijst bedraagt twee punten in het voordeel van Lazio. De wedstrijd begint om 18.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Select en Ziggo Sport Docu.

Lazio start met Ivan Provedel tussen de palen. De goalie ziet een viermans verdediging voor zich, van rechts naar links bestaande uit Adam Marusic, Nicolò Casale, Alessio Romagnoli en Elseid Hysaj. Sergej Milinkovic-Savic, Danilo Cataldi en Luis Alberto vormen het middenveld. Pedro bekleedt de rechtsbuitenpositie, terwijl Mattia Zaccagni aan de linkerkant staat. Spits van dienst is Felipe Anderson.

De doelman van Roma is Rui Patrício. Roger Ibañez, Chris Smalling en Gianluca Mancini zijn de verdedigers, terwijl Nicola Zalewski de plek van Karsdorp rechts op het middenveld overneemt. Bryan Cristante en Wijnaldum zijn de controleurs, terwijl er voor Leonardo Spinazzola aan de linkerkant een aanvallende rol is weggelegd. Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini en Andrea Belotti vormen de voorhoede.

Lazio werd donderdag door AZ uitgeschakeld in de Conference League, maar lang zal Sarri daar vermoedelijk niet om gemaald hebben. De oefenmeester kondigde al aan te gaan rouleren en haalde tijdens de wedstrijd in Alkmaar onder meer sterspeler Milinkovic-Savic naar de kant. Sarri kan tegen Roma niet beschikken over de geschorste Matías Vecino, terwijl clubtopscorer Immobile op de weg terug is en op de bank begint. Lazio heeft de laatste weken laten zien grote teams te kunnen verslaan, daar Napoli in Napels op een 0-1 nederlaag werd getrakteerd. Nadien volgde echter een dubbele nederlaag tegen AZ en een gelijkspel tegen Bologna (0-0), waar i Biancocelesti nog goed mee wegkwamen. Lazio verdedigt de derde plek, die het bij een nederlaag af zal moeten staan aan zijn stadgenoot.

Wisselvalligheid lijkt door de Romeinse aderen te stromen, want ook Roma heeft daar een flink handje van. Na een overtuigende zege op Juventus (1-0) volgde een nederlaag tegen Sassuolo (3-4), al werd Real Sociedad tussendoor wel aan de kant gezet in de Europa League. Mourinho zit een schorsing uit en is er dus niet bij. De Portugees stookte desondanks al verschillende keren het vuurtje op, door bijvoorbeeld te zeggen dat het jammer is dat UEFA kosten moet maken om de Conference League-trofee naar een andere stad te verplaatsen. Nemanja Matic keert terug in de selectie van i Giallorossi, die dus niet kunnen beschikken over Karsdorp. De Nederlander liep in het duel bij Sociedad (0-0) op donderdag een gebroken neus op. Bovendien ontbreekt Marash Kumbulla na zijn rode kaart tegen Sassuolo.

Opstelling Lazio: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Opstelling AS Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.