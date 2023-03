AZ ongewijzigd naar Grolsch Veste; wél significante wijziging bij FC Twente

AZ gaat zondagavond met dezelfde elf namen als donderdag tegen Lazio (2-1 winst) proberen om de tweede plek in de Eredivisie te veroveren. Pascal Jansen ziet op bezoek bij FC Twente geen reden om aanpassingen te doen. Ron Jans wijzigt wél en brengt clubtopscorer Ricky van Wolfswinkel terug in het elftal van Twente. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Door slechts twee overwinningen uit de laatste negen wedstrijden te halen lijkt een vijfde plek in de Eredivisie het maximaal haalbare voor de ploeg van trainer Ron Jans. Jans kan tegen AZ niet beschikken over Michal Sadílek, Wout Brama, Daan Rots, Denilho Cleonise en Mathias Kjølø. Daarentegen keert Virgil Misidjan terug in de selectie, al kan de behendige aanvaller nog geen volledige wedstrijd aan. Eerder dit seizoen speelden de Tukkers met 1-1 gelijk in Alkmaar. Doelpuntenmakers toen waren Jens Odgaard en Manfred Ugalde. Jans weet dat zijn ploeg normaliter de baas is in De Grolsch Veste, maar van de laatste vier wedstrijden in Enschede won die er maar één.

AZ leeft na de 2-1 zege op Lazio in de Conference League op een roze wolk. De ploeg van Pascal Jansen bereikte de kwartfinale, waarin het de degens met Anderlecht zal kruisen. Maar ook in de Eredivisie ligt er nog genoeg moois in het verschiet. De Alkmaarders maken in het kielzog van Ajax en Feyenoord nog altijd kans op de landstitel, al mogen ze dan eigenlijk geen punten meer laten liggen. De laatste weken is er naast de Europese wedstrijden ook een stijgende lijn in de Eredivisie waar te nemen: de laatste drie competitieduels werden met een marge van één doelpunt gewonnen. De laatste twee uitwedstrijden, bij Lazio en Vitesse, werden bovendien in winst omgezet. Dani de Wit, Bruno Martins Indi, Maxim Dekker, Riechedly Bazoer en Sem Westerveld ontbreken; Yukinari Sugawara keert terug van een schorsing.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Vlap, Salah-Eddine; Cerny, Van Wolfswinkel, Ugalde.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson.