Heitinga moet wijzigen in achterhoede Ajax en kiest weer voor Taylor

Zondag, 19 maart 2023 om 13:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:41

John Heitinga heeft als eerste de opstelling bekendgemaakt voor De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van zondag in de Johan Cruijff ArenA. Devyne Rensch is geblesseerd, waardoor Jorge Sánchez op de rechtsbackpositie start. Kenneth Taylor krijgt op het middenveld opnieuw de voorkeur boven Davy Klaassen. Verder louter vertrouwde namen bij Ajax. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 2.

Het ontbreken van Rensch is een fikse domper voor Heitinga, die de jongeling alleen in de bekerwedstrijd tegen De Graafschap (0-3 winst) niet liet starten. Sánchez speelt in zijn plaats en ziet verder (v.l.n.r.) Owen Wijndal, Calvin Bassey en Jurriën Timber naast zich in de defensie, voor doelverdediger Gerónimo Rulli. Het driemans middenveld bestaat uit Edson Álvarez, Steven Berghuis en dus Taylor. Ajax' opstelling wordt gecompleteerd met het aanvalstrio Steven Bergwijn, Dusan Tadic en Mohammed Kudus.

» Devyne Rensch is not available due to an injury. https://t.co/yc3Nvr6BnM pic.twitter.com/Z5Pp3ZPsEm — AFC Ajax (@AFCAjax) March 19, 2023

Ajax kan zich in de Klassieker geen puntenverlies veroorloven. De Amsterdammers staan drie punten achter op Feyenoord, dat bovendien een op papier makkelijker resterend programma heeft. Heitinga beschikt op Ahmetcan Kaplan na over een fitte selectie. Onder de relatief nieuwe oefenmeester zijn de hoofdstedelingen nog altijd zonder puntenverlies, maar door de eveneens constante prestaties van Feyenoord, dat dit seizoen alleen bij PSV verloor, staat Ajax tweede.

Maar dit… Moet je voelen. pic.twitter.com/4qFwXzRu8N — AFC Ajax (@AFCAjax) March 18, 2023

Daarentegen heeft Ajax wel het betere doelsaldo: +45 ten opzichte van de +33 van Feyenoord. Een overwinning is daarom ruimschoots genoeg om de aartsrivaal van de koppositie te stoten. Eerder dit seizoen werd het in De Kuip 1-1 na treffers van Igor Paixão en Klaassen. Ajax won zijn laatste zeven (!) wedstrijden van Feyenoord, al lijkt een overwinning zondagmiddag gezien de stand belangrijker dan ooit.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Bassey, Wijndal; Berghuis, Álvarez, Taylor; Kudus, Tadic, Bergwijn.

Opstelling Feyenoord: Wellenteuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü, Szymanski; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi