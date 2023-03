Cillessen ‘geschopt’ door Kramer: ‘Bewust. Het is ook niet de eerste keer’

Zaterdag, 18 maart 2023 om 23:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:15

Jasper Cillessen hekelt 'de schop' van Michiel Kramer tijdens RKC Waalwijk - NEC (1-3) van zaterdagavond. De boomlange aanvaller van de thuisclub liep volgens de doelman van NEC 'bewust' door, waardoor de bij Oranje teruggekeerde Cillessen even aan zijn neus moest worden behandeld. Volgens Cillessen is het ook niet de eerste keer dat Kramer dit bij hem heeft gedaan. "Je moet bij hem zijn", zegt de goalie tegenover ESPN.

Cillessen liet bij een redding de bal los, waardoor hij en Kramer allebei voor de rebound konden gaan. Cillessen tikte de bal alsnog weg. Daarna liep de aanvaller van RKC door op de keeper, die licht geraakt werd aan het hoofd. Cillessen hield een klein sneetje op de neus over, maar kon wel doorspelen. "Wat was dat tussen jullie?", is de vraag die Cillessen na afloop krijgt. "Ja, dat moet je aan hem vragen. Het is niet de eerste keer", laat de doelman in duidelijke bewoordingen weten.

Cillessen heeft gelijk. Bewust even die voet laten hangen. Vier wedstrijden schorsing graag voor Michiel Kramer. #rkcnec pic.twitter.com/SbJouDaRAM — Voetbaldier (@Voetbaldier98) March 19, 2023

"Het is volgens mij de derde of vierde keer in mijn carrière dat hij bewust doorloopt. En nu dus weer. Ik heb geen idee waarom, dat moet je aan hem vragen." Kramer zelf leek er weinig voor te voelen om zijn actie tegenover Cillessen te verantwoorden. "Ik ga niet iemand bewust op zijn hoofd slaan op schoppen of weet ik wat", zei de spits van RKC. "Volgens mij gebeurt er verder helemaal niks."

Oranje

De voor het WK gepasseerde Cillessen hoorde vrijdag dat hij is geselecteerd voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart). "Ik kreeg vrijdag de mail, zoals iedereen. We trainen 's middags en rond 12.00 uur kreeg ik de mail. Ik ging er vanuit dat het 13.00 uur was, maar dus 12.00 uur", aldus de doelman, die blij is met zijn terugkeer in de Oranje-selectie. "Het is lekker dat je erbij zit, maar de focus lag vooral op vandaag, want het was een belangrijke wedstrijd. En we hebben een goede stap gezet."

Cillessen sprak al in januari met keeperstrainer Patrick Lodewijks, die door Ronald Koeman werd teruggehaald in de technische staf van het Nederlands elftal. "Hij zei: 'je selecteert jezelf en je moet het niveau halen dat je kunt halen. Gewoon je ding doen en dan kijken we tegen die tijd hoe we ervoor staan'. Volgens mij draai ik tot nu toe een redelijke tweede seizoenshelft", aldus Cillessen, die bij Oranje moet concurreren met Mark Flekken en Bart Verbruggen.