Kramer haalt zijn schouders op: ‘Cillessen mag lekker over mij praten’

Zaterdag, 18 maart 2023 om 23:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 01:58

Michiel Kramer begrijpt niet waar de beschuldigingen van Jasper Cillessen vandaan komen. De ervaren spits van RKC Waalwijk raakte de doelman van NEC (1-3) na een duel om de bal licht aan het gezicht, waardoor Cillessen een sneetje in zijn voorhoofd opliep. Bewust, volgens de keeper, maar Kramer is zich van geen kwaad bewust. "Als hij over mij wil praten, dan mag hij dat lekker doen", zegt Kramer schouderophalend tegenover ESPN.

"Je hebt een klein sneetje. Er was iets met Kramer, wat was dat tussen jullie?", vroeg de verslaggever na afloop aan Cillessen. "Ja, dat moet je aan hem vragen. Het is niet de eerste keer", liet de doelman in duidelijke bewoordingen weten. "Het is volgens mij de derde of vierde keer in mijn carrière dat hij bewust doorloopt. En nu dus weer. Ik heb geen idee waarom, dat moet je aan hem vragen." Kramer zelf leek er weinig voor te voelen om zijn actie tegenover Cillessen te verantwoorden.

Cillessen heeft gelijk. Bewust even die voet laten hangen. Vier wedstrijden schorsing graag voor Michiel Kramer. #rkcnec pic.twitter.com/SbJouDaRAM — Voetbaldier (@Voetbaldier98) March 19, 2023

"Prima. Als hij over mij wil praten, dan mag hij dat lekker doen", is de enigszins laconieke reactie van Kramer bij het terugzien van het incident met Cillessen. "Ik ga niet iemand bewust op zijn hoofd slaan op schoppen of weet ik wat. Volgens mij gebeurt er verder helemaal niks." Volgens Kramer klopt het niet dat er een woordenwisseling was met Cillessen. "Nee, ik zei niet zo heel veel", zegt de spits met een lach op zijn mond.

"Volgens mij hebben we een wedstrijd gespeeld en gaat het niet over mij of over Cillessen. Volgens mij hebben wij een wedstrijd verloren en daar balen we van." RKC stond in eigen huis al na 31 minuten met 0-3 achter. Toch vond Kramer het niet RKC's slechtste eerste helft van het seizoen. "We begonnen juist wel goed, gek genoeg. We kregen ook de grootste kansen, maar zij zijn dodelijk effectief. Zo'n wedstrijd hebben wij ook weleens gehad, dat we wat scherper waren. Ik vond niet eens dat we zo slecht speelden. Zij zijn effectief, wij wat minder, dan staat het 0-3."