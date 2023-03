Uitstekend spelend Atlético wint van Valencia; Memphis mist meerdere kansen

Atlético Madrid heeft een overtuigende zege in LaLiga geboekt. Los Colchoneros waren dankzij treffers van Antoine Griezmann, Yannick Carrasco en Thomas Lemar met 3-0 te sterk voor Valencia. Memphis Depay en Justin Kluivert stonden allebei in de basis en zij speelden een verdienstelijke wedstrijd. Met name Memphis kreeg daarbij kansen om te scoren, maar slaagde daar niet in. Door de zege blijft nummer drie Atlético op koers voor Champions League-kwalificatie. De voorsprong op nummer vijf Real Betis bedraagt negen punten. Valencia staat zorgelijk zeventiende.

Bij Atlético begon Memphis voor de derde keer op rij in de basis. De aanvaller stond voorin naast Griezmann geposteerd. Marcos Llorente (rechts) en Carrasco (links) moesten voor de aanvoer vanaf de zijkanten zorgen. Koke en Rodrigo De Paul waren de centrale middenvelders van dienst. Aan de kant van Valencia kreeg Kluivert het vertrouwen van trainer Rubén Baraja. De Nederlander stond naast Hugo Duro in de spits. Yunus Musah en Thierry Correia waren de buitenste middenvelders, terwijl Hugo Guillamón en Nico González voor de balans moesten zorgen. Edinson Cavani maakte na ruim een maand blessureleed zijn rentree in de wedstrijdselectie.

Atlético liet vanaf het begin zien de betere ploeg te zijn, al liet ook Kluivert zich gelden met een goede dribbel. De Nederlander werd licht uit balans gebracht en schoot mede daardoor ruim naast. Aan de andere kant legde Memphis de bal panklaar voor Llorente, die een paar meter naast schoot. Even later kroop Memphis goed voor zijn man, maar kreeg hij zijn kopbal, op aangeven van Griezmann, niet op doel. Memphis had vlak daarna voor de openingstreffer moeten zorgen. Een schitterende aanval over meerdere schijven leidde tot een schietkans voor de spits, die zijn inzet niet genoeg richting de hoek kreeg. Giorgi Mamardashvili kon daardoor redding brengen.

Atlético was veel sterker en na 23 minuten pakten de Madrilenen de voorsprong. Llorente snelde naar voren en had een fraai steekpassje in huis op Griezmann, die met links de verre hoek vond: 1-0. Na een klein half uur ging Dimitri Foulquier op de hiel staan van Memphis, die daardoor zijn schoen verloor. Atlético schreeuwde om een overtreding, waarna Hugo Duro in de tegenstoot voor de 1-1 zorgde. De Madrilenen waren woedend, waarna de scheidsrechter, na het zien van de beelden, het doelpunt besloot te annuleren. Atlético liet prima voetbal zien en kreeg via Carrasco zijn volgende kans, waar Mamardashvili een antwoord op had.

Ook aan het begin van de tweede helft was de thuisploeg oppermachtig en al in de 49ste minuut werd het 2-0. Eerst kwam Memphis net niet goed uit om een rebound binnen te werken, maar de bal bleef in het bezit van Atlético. Carrasco ging de combinatie aan met Rodrigo De Paul, waarna eerstgenoemde van dichtbij de verre hoek vond: 2-0. Na ruim een uur stak Griezmann Memphis fraai weg, die zijn volley hoog over zag gaan. De Oranje-spits werd daarna gewisseld voor Álvaro Morata, die ogenblikken later een uitstekende voorzet in huis had op Lemar. De Fransman kopte raak: 3-0. Namens Valencia bleef Kluivert de meest driegende speler. Zo gaf hij een kwartier voor tijd een voorzet op invaller Cavani, die over kopte. In de slotfase speelde Atlético het duel professioneel uit.