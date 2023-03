Dubbelslag én gemiste penalty Tannane op heerlijke avond in Waalwijk

Zaterdag, 18 maart 2023 om 22:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:59

NEC heeft zaterdag in een heerlijke en vermakelijke wedstrijd met 1-3 gewonnen van RKC Waalwijk. De uitblinkende Oussama Tannane tekende in de eerste helft voor twee doelpunten en faalde na rust vanaf elf meter. NEC gaat over RKC heen in de stand en staat nu achtste in de Eredivisie. De Waalwijkers hebben nog wel een duel tegoed, aangezien de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles van vorige week werd afgelast vanwege het slechte weer.

Bij RKC zaten Iliass Bel Hassani en Lars Nieuwpoort, die twee weken geleden nog begonnen tegen PSV (0-1 nederlaag) op de bank. Er waren daardoor basisplaatsen voor Shawn Adewoye en Yassin Oukili. Verder waren er geen wijzigingen bij de gastheren en moesten Michiel Kramer en Mats Seuntjens voorin voor gevaar zorgen. Bij NEC was er de terugkeer van Lasse Schöne, die twee weken geleden tegen Ajax (1-0 nederlaag) zijn enkel verzwikte en daardoor ontbrak thuis tegen FC Utrecht (2-2). Jordy Bruijn, die hem een week geleden verving, zat in Waalwijk op de bank. Philippe Sandler was wegens blessureleed niet inzetbaar en in het centrum van de verdediging vervangen door Joris Kramer. Trainer Rogier Meijer koos verder voor vertrouwde namen bij de bezoekende ploeg, met onder meer de bij Oranje teruggekeerde Jasper Cillessen.

Seuntjens had RKC een droomstart kunnen bezorgen toen hij alleen op Cillessen afging. De doelman bleef lang staan en wist zo redding te brengen op het schot van de aanvaller. Kort daarna greep Schöne naar zijn rechterenkel na een botsing met Adewoye. NEC leek na ruim tien minuten op voorsprong te komen, maar het was Etienne Vaessen die de koppende Landry Dimata met een fabelachtige redding van scoren hield. De voorsprong voor de Nijmegenaren kwam er na twintig minuten. Na een vlotte combinatie tekende Tannane voor de 0-1 na knap voorbereidend werk van Dimata. Het werd al snel 0-2 dankzij Elayis Tavsan, die Thierry Lutonda uitkapte en de bal in de verre hoek knalde. Het was vervolgens weer de beurt aan Tannane: zijn vrije trap ging dwars door de muur, over de muurligger en langs de kansloze Vaessen.

RKC voetbalde bij vlagen heel aardig en raakte via Seuntjens nog de lat. Desondanks leidde NEC halverwege comfortabel met 0-3. Twaalf seconden na rust leek de ploeg van Meijer een strafschop te krijgen na een overtreding in de zestien van RKC. Arbiter Dennis Higler besloot na een check van de VAR om die beslissing terug te draaien. Het geel voor protesteren voor Vaessen bleef wel staan. Kramer had daarna moeten scoren bij de tweede paal toen Iván Márquez over de bal maaide, maar de aanvaller leek te schrikken van de kans en kon de bal niet tot doelpunt verwerken. Na een uur spelen wist RKC dan eindelijk te scoren: uit een rebound tekende Vurnon Anita voor de eerste treffer van de gastheren.

De voor Kramer ingevallen Julen Lobete liet nog een gigantische kans op 2-3 onbenut en NEC kreeg aan de andere kant de mogelijkheid om de marge weer op drie te brengen. Adewoye ging op de voet staan bij Souffian El Karouani en Higler besloot op advies van de VAR om een strafschop te geven. De zwakke inzet in de rechterbenedenhoek van Tannane was echter een prooi voor Vaessen. Een inzet van dichtbij van Tavsan kwam in de slotfase nog tegen de binnenkant van de paal terecht en ver in blessuretijd raakte invaller Anthony Musaba de andere paal. RKC verdiende gezien de spelopvatting wellicht meer, maar moest desondanks een 1-3 nederlaag slikken tegen NEC.