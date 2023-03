Rayo Vallecano ziet bijzonder genomen strafschop finaal de mist ingaan

Zaterdag, 18 maart 2023 om 22:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:19

Rayo Vallecano zal de wedstrijd van zaterdag tegen Girona zo snel mogelijk willen vergeten. De ploeg uit Madrid kreeg bij een 2-1 voorsprong vlak voor rust de kans om via een strafschop de 3-1 te maken. Óscar Trejo en Isi Palazón, kortweg Isi, probeerden de fameuze penalty van Johan Cruijff en Jesper Olsen uit 1982 succesvol te herhalen. Isi schoot echter ruim over. Girona maakte in de tweede helft ook nog eens gelijk en daar zou het ook bij blijven: 2-2. Rayo staat achtste en laat na op gelijke hoogte te komen met nummer zes Villarreal.

Ajax kreeg op 5 december 1982 in de wedstrijd tegen Helmond Sport een strafschop. Cruijff verraste iedereen door de bal breed te leggen op Olsen, die op zijn beurt Cruijff weer bediende. Laatstgenoemde schoot vervolgens simpel binnen. De Ajacieden imiteerden daarmee de Rode Duivels Rik Coppens en André Piters (1957) en het Feyenoord-duo Bas Paauwe en Gerard Kuppen (1944), die eerder scoorden uit 'combinatiestrafschoppen'. Onder meer Lionel Messi en Luis Suárez herhaalden het kunststukje al eens succesvol in februari 2016, in de wedstrijd van Barcelona tegen Celta de Vigo (6-1 winst).

Trejo en Isi probeerden zaterdag ook om het trucje te herhalen, maar faalden hopeloos. Trejo legde de bal ogenschijnlijk te diep af op Isi, die daardoor een volle sprint moest trekken om eerder bij de bal te zijn dan doelman Paulo Gazzaniga. Isi slaagde erin om eerder bij de bal te zijn, maar schoot in de haast ruim over. Trejo en Isi lieten zich een kleine twintig minuten daarvoor op een betere manier zien. Trejo was toen de aangever voor het openingsdoelpunt van Isi. De Spanjaard had een verwoestend schot in de kruising in huis. Nadat Viktor Tsygankov uit een rebound voor de gelijkmaker tekende, zette Trejo zijn ploeg via een fraaie diagonaal schot in minuut 34 weer op voorsprong.

Vijf minuten voor rust wees scheidsrechter Pablo González Fuertes naar de stip, na een overtreding van Arnau Martínez op Álvaro García. Trejo stuitte in eerste instantie op Gazzaniga, maar omdat een verdediger van Girona te vroeg kwam inlopen moest de strafschop overgenomen worden. Trejo legde af op Isi, die ruim over schoot. Het bleek een uiterst kostbare misser, want in de tweede helft maakte Girona gelijk. Tsygankov schatte een pass van Javi Hernández op waarde en schoof zijn tweede van de middag binnen: 2-2. Girona was in het vervolg de betere partij, maar een nederlaag bleef Rayo bespaard. Girona pakt zodoende een waardevol punt in de strijd tegen degradatie. Het staat nu twaalfde, op vijf punten van nummer achttien Getafe.