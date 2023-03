Saito evenaart Japanse mijlpaal in Eredivisie en helpt winnend Sparta op weg

Zaterdag, 18 maart 2023 om 20:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:46

Sparta Rotterdam heeft opnieuw een zege geboekt in de Eredivisie. Trainer Maurice Steijn zag zijn elftal zaterdag met 0-2 zegevieren op bezoek bij FC Emmen. Koki Saito scoorde voor de derde keer op rij in de Eredivisie en is daarmee de eerste Japanner sinds 2017 om dat te doen namens Sparta. Zes jaar geleden was Mike Havenaar in het shirt van ADO Den Haag de laatste die dat voor elkaar kreeg. Sparta wipt over FC Twente heen en is nu vijfde, al komen de Tukkers zondag pas in actie tegen AZ.

Trainer Dick Lukkien koos bij het tegen degradatie vechtende Emmen voor dezelfde elf namen als in de 2-0 overwinning op Excelsior van een week geleden. Mark Diemers was voorin het aanspeelpunt, met achter hem Jeremy Antonisse, Jari Vlak en Ole Romeny die voor de aanvoer moesten zorgden. Aan de kant van Sparta was Adil Auassar nog steeds geschorst en Jonathan de Guzmán geschorst. Verder begonnen dezelfde elf spelers die vorige week nog knap met 3-1 wisten te winnen van Vitesse.

3 - @SpartaRotterdam's Koki Saito is the first Japanese player to score in three consecutive Eredivisie games since Mike Havenaar in 2017. Triple. pic.twitter.com/IGSPRLCJRm — OptaJohan (@OptaJohan) March 18, 2023

Beide ploegen begonnen met aanvallende intenties. Saito gaf een waarschuwing af namens Sparta en Julius Dirksen schoot net naast bij een aanval van Emmen. Mickey van der Hart lette na een kwartier goed op bij een hoekschop van de bezoekers uit Rotterdam en uit een scrimmage kwam Emmen na een halfuur bijna op voorsprong. Een minuut voor het rustsignaal brak de immer bedrijvige Saito de ban. De vleugelaanvaller uit Japan ging langs twee Emmen-verdediger en schoot vervolgens raak in de verre hoek: 0-1. Een treffer die enigszins uit de lucht kwam vallen, maar daar maalde bij Sparta niemand om.

Kort na rust hield Van der Hart Emmen op de been met uitstekende reddingen op inzetten van Arno Verschueren en Bart Vriends. Verschueren had in de beginfase van de tweede helft pech dat zijn keiharde kopbal de lat teisterde. Emmen leefde nog en ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Nick Olij kwam op tijd zijn doel uit toen Vlak werd weggestoken door Diemers. De Sparta-goalie hield ook de ingevallen Ahmed El Messaoudi van scoren af. Van Crooij maakte een minuut voor het verstrijken van de reguliere speeltijd aan alle spanning een einde: De rechteraanvaller troefde Dirksen af en verschalkte Van der Hart met een knal in de korte hoek: 0-2.