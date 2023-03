Haaland scoort ook in de FA Cup en heeft zesde (!) hattrick te pakken

Zaterdag, 18 maart 2023 om 20:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:11

Manchester City is kwartfinalist in de FA Cup. De nummer twee in de Premier League was zaterdag in het eigen Etihad Stadium met 6-0 te sterk voor Burnley, de koploper in de Championship. Erling Braut Haaland scoorde voor het eerst in het Engelse bekertoernooi, doorbrak de grens van veertig goals en tekende voor zijn zesde hattrick van het seizoen. Voor Vincent Kompany was het een bijzonder weerzien, want de manager van Burnley speelde tussen 2008 en 2019 voor Manchester City.

Guardiola voerde zeven wijzigingen door ten opzichte van de 7-0 winst op RB Leipzig in de Champions League van dinsdag. Stefan Ortega verving Ederson onder de lat en achterin keerden Kyle Walker en Aymeric Laporte terug. Nathan Aké en Manuel Akanji begonnen hierdoor op de bank. John Stones maakte op het middenveld plaats voor Rico Lewis. Julián Álvarez, Riyad Mahrez en Phil Foden keerden terug in de voorhoede en moesten samen met Kevin De Bruyne zorgen voor de aanvoer richting Haaland.

This man is inevitable. It's a first FA Cup goal for @ErlingHaaland ??#EmiratesFACup pic.twitter.com/U0ON82m2ov — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 18, 2023

Burnley was niet van plan om massaal te verdedigen en zocht zo nu en dan zelfs de aanval op. Nathan Tella gleed in kansrijke positie uit, maar dwong Ortega wel nog tot een redding. Ameen Al Dakhil kon kort daarna niet goed bij de bal om raak te koppen bij de tweede paal. Manchester City was voor rust niet erg dominant, maar sloeg tussen de 32ste en 35ste minuut wel tweemaal keihard toe. Álvarez stak Haaland weg en de aanvaller wist de uitkomende doelman Bailey Peacock-Farrell te verschalken met een bekeken punter van net binnen de zestien: 1-0. Haaland tekende voor de 2-0 toen hij bij een voorzet van Foden wachtte tot de bal voor zijn linkerbeen rolde, om vervolgens raak te schieten in de linkerhoek. Burnley toonde zich dapper, maar keek bij rust tegen een achterstand aan.

Haaland werd tien minuten na rust nog afgestopt door de alerte Peacock-Farrell. Luttele minuten later schoot de Noorse topschutter vanaf de rechterkant van de zestien alsnog raak, nadat Foden de paal had geraakt. Na een vlotte aanval van Manchester City tikte Álvarez simpel de 4-0 binnen. Guardiola had genoeg gezien van Haaland en haalde hem net als tegen Leipzig voortijdig naar de kant, nadat de spits voor zijn zesde hattrick van deze jaargang had getekend. Zijn vervanger Cole Palmer bracht de 5-0 op het scorebord uit een rebound en de uitblinkende Álvarez kapte in de zestien Al Dakhil uit en schoot daarna kiezelhard raak hoog in het doel: 6-0. Manchester City speelde het bekerduel rustig uit en gaat met opnieuw een monsterscore de interlandbreak in.