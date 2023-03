Malen en Haller blinken uit tijdens galavoorstelling van Borussia Dortmund

Zaterdag, 18 maart 2023 om 20:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:35

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond een klinkende zege in de Bundesliga geboekt. De ploeg van trainer Erdin Terzic was in eigen huis met maar liefst 6-1 te sterk voor 1. FC Köln. Donyell Malen vervulde een hoofdrol met een treffer en twee assists, terwijl Sébastien Haller tweemaal trefzeker was. Dortmund neemt de koppositie over van Bayern München, dat zondag nog in actie komt tegen Bayer Leverkusen.

Edin Terzic ruimde tegen Köln basisplaatsen in voor Haller en Malen. BVB deed het in het eerste kwartier rustig aan, maar liep daarna in een mum van tijd weg bij de bezoekers. Malen stond aan de basis van de 1-0 van Raphaël Guerreiro. De aanvaller stuurde zijn tegenstander Julian Chabot het bos in met een sierlijke beweging en gaf daarna mee aan Guerreiro, die na een goede aanname kon binnentikken: 1-0. Haller verdubbelde niet veel later de marge na een fraaie teamgoal. De spits was het eindstation na een snelle aanval over meerdere schijven: 2-0.

Met ruim een half uur op de klok breidde Dortmund de score verder uit. Malen stuitte na een steekpass op maat van Jude Bellingham nog op doelman Marvin Schwäbe, waarna Marco Reus de bal op aangeven van Guerreiro in de lange hoek plaatste: 3-0. Malen kwam in het eerste bedrijf alsnog op het scorebord te staan. Met een hard schot door het midden liet hij Schwäbe ditmaal wel kansloos: 4-0.

?????? ?????? ???? ???????????? ?? Snoeihard schot van Malen is onhoudbaar voor Schwäbe. Nog voor rust zit Borussia Dortmund op rozen ??https://t.co/Gu1eNjqk9a#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/vVmwKxgXdY — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 18, 2023

Köln deed direct iets terug via Davie Selke, die sluitpost Alexander Meyer in twee instanties wist te verschalken: 4-1. Dortmund weigerde in het tweede bedrijf gas terug te nemen. Haller toonde zich alert, nadat Schwäbe een vrije trap van Mahmoud Dahoud nog tegen de lat kon duwen. De Ivoriaans international hoefde de bal vervolgens alleen nog in een leeg doel te tikken: 5-1. Het slotakkoord was in de 70ste minuut voor Reus. De middenvelder werkte beheerst af: 6-1. Voor Reus was het alweer zijn 161ste doelpunt in dienst van die Borussen.