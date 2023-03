Ibrahimovic maakt na veertien maanden basisrentree en schrijft geschiedenis

Zaterdag, 18 maart 2023 om 19:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:56

Zlatan Ibrahimovic maakt na veertien maanden zijn rentree in de basis bij AC Milan. De Zweedse superster kampte lang met een slepende knieblessure, waar hij inmiddels van hersteld is. Ibrahimovic draagt bovendien voor het eerst de aanvoerdersband van de club. Daarmee wordt hij tevens de oudste aanvoerder van Milan ooit.

De laatste keer dat Zlatan als basisspeler begon voor i Rossoneri, was op 23 januari 2022. Tijdens de wedstrijd tegen Juventus moest de voormalig Ajacied na 28 minuten het veld verlaten. Ibrahimovic maakte op 26 februari dit jaar als invaller zijn rentree tijdens de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Atalanta. Milan hintte op sociale media al op een basisrentree voor Ibrahimovic, door een foto te plaatsen van het shirt van de aanvaller met naast hem het vaantje van de wedstrijd.

In het bijschrift van de tweet plaatste Milan een 'C', wat net als het vaantje al sterk leek te hinten dat Ibrahimovic de aanvoerdersband zou dragen. Dat is inmiddels bevestigd door de club. Het is de eerste keer dat Ibrahimovic zijn team als aanvoerder het veld op leidt. Daarnaast wordt de 41-jarige spits de oudste aanvoerder van de club ooit. Tegen Udinese wordt de Scandinaviër vanaf de flanken bediend door Rafael Leão en Brahim Díaz. Olivier Giroud (geschorst) Junior Messias (geblesseerd) en Theo Hernández (ziek) ontbreken.

Nationale ploeg

Het is daarmee een uitstekende week voor Ibrahimovic, die deze week te horen kreeg dat hij door de Zweedse bondscoach Janne Andersson is opgeroepen voor de nationale ploeg. Dat was redelijk opvallend te noemen, daar Ibrahimovic tot de wedstrijd van zondagavond pas 69 minuten als invaller maakte, verdeeld over drie wedstrijden. Ibrahimovic speelde tot dusver 121 interlands voor Zweden en was daarin goed voor 62 treffers.