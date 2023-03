Ajax-fans laten zich van slechte kant zien op laatste training voor Klassieker

Zaterdag, 18 maart 2023 om 19:38 • Laatste update: 19:44

Supporters van Ajax hebben zich zaterdag van hun slechtste kant laten zien. De fans zongen op de laatste training voor de Klassieker zeer onsmakelijke liederen over Feyenoord en Rotterdam. Meermaals was het 'bommen op Rotterdam' op sportpark De Toekomst te horen, waarmee de Ajacieden refereren aan het grootschalige bombardement op de havenstad in de Tweede Wereldoorlog.

Dezelfde tekst was tijdens de uitwedstrijd bij sc Heerenveen (2-4) ook al te horen. De zege werd toen overschaduwd door spreekkoren uit het uitvak. Op de persconferentie werd Heitinga door Mike Verweij van De Telegraaf gevraagd naar die liederen. "Het is me ontgaan, maar het is natuurlijk niet goed als dat zo is. Als jij zegt dat het gebeurd is, dan geloof ik je. We zijn blij met de overwinning, maar dit soort spreekkoren hoor je natuurlijk liever niet."

Honderden fans van Ajax bezochten zaterdag de de laatste training voor de kraker van zondag tegen Feyenoord. Met gezang en vuurwerk staken zij de ploeg van trainer John Heitinga een hart onder de riem. Datzelfde gebeurde op Varkenoord, waar de aanhang van Feyenoord de selectie van Arne Slot aanmoedigde. Lutsharel Geertruida zorgde op het trainingscomplex voor blijdschap. De verdediger kwam tijdens de afsluitende training voorafgaand aan de Klassieker met een shirt het veld op om bekend te maken dat hij zijn contract tot medio 2025 heeft verlengd.

