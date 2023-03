Aboubakar scoort bijzonder fraai en helpt Besiktas aan derde zege op rij

Zaterdag, 18 maart 2023 om 19:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:16

Besiktas heeft goede zaken gedaan in de Turkse Süper Lig. De ploeg van Senol Günes won zaterdag met 3-1 van Istanbulspor dankzij treffers van Cenk Tosun, Vincent Aboubakar en Nathan Redmond. De treffer van Aboubakar, die met een gekruld schot van afstand de kruising vond, was een bijzonder fraaie. Besiktas boekt zijn derde zege op rij en staat nu twee punten achter Fenerbahçe, dat nog wel twee wedstrijden tegoed heeft. Koploper Galatasaray lijkt met elf punten voorsprong ongrijpbaar voor Besiktas. Istanbulspor staat zestiende en slechts één punt boven de streep.

Besiktas kreeg na een kwartier de eerste goede mogelijkheid van de wedstrijd. Rachid Ghezzal probeerde het vanaf de rechterkant met een schot, dat naast vloog. Namens de bezoekers probeerde Valon Ethemi het eveneens tevergeefs. Besiktas was de bovenliggende partij in de eerste helft, maar ondanks meerdere kansen kon het de score lange tijd niet openen. Zo kon Aboubakar een schot van Tayyip Sanuç net niet tot doelpunt promoveren en werd een poging van Gedson Fernandes onschadelijk gemaakt door centrale verdediger Mehmet Yesil. Aan de andere kant werd een kopbal van Mahamadou Ba gekeerd door Mert Günok. Drie minuten voor rust opende Tosun alsnog de score, door een hoekschop van Ghezzal binnen te knikken: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De openingsfase van de tweede helft was een spectaculaire. Eerst schoot Tosun na goed voorbereidend werk van Ghezzal naast, waarna Istanbulspor ogenblikken later zeer dicht bij de gelijkmaker kwam. Florian Loshaj had een goed schot in huis, maar de Kosovaar zag zijn inzet tegen de paal belanden. Loshaj kon enkele minuten later niets doen aan de 2-0 van Aboubakar. De Kameroener sneed vanaf de linkerkant richting het centrum, vond genoeg ruimte en zag zijn schot vanaf ruim twintig meter in de kruising belanden: 2-0.

De wedstrijd leek in de tas, maar twintig minuten voor tijd werd het plots 2-1. Günok leverde de bal zomaar in bij Jason Eyenga-Lokilo, die de bal daarna terugkreeg van Ethemi en de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam. Omar Colley werd daarna de held van Besiktas door een inzet van Ethemi voor de lijn weg te werken. In blessuretijd maakte de thuisploeg een einde aan alle illusies. Redmond snelde richting doel en vond de korte hoek met een hard schot: 3-1.