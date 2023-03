Brooks is na strijd tegen kanker en 536 dagen terug in Premier League

Een prachtig moment zaterdagmiddag in de Premier League. David Brooks keerde namelijk na een afwezigheid van 536 dagen terug bij Bournemouth. De 25-jarige middenvelder viel tien minuten voor tijd in tijdens de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen Aston Villa. Brooks stond vanwege Hodgkin, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, sinds september 2021 aan de kant. In mei 2022 werd hij schoon verklaard en tien maanden later volgde dus de rentree op het voetbalveld.

Het lange wachten van Brooks werd vorige week al beloond met een plek in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met Liverpool (1-0 winst). Een week later kreeg de Welshe middenvelder in de slotfase speeltijd van manager Gary O'Neil, die Brooks in aanloop naar het bezoek aan Villa Park reeds speeltijd had beloofd. "Iedereen is heel blij voor hem en zijn familie. Het is begrijpelijk dat David staat te popelen. Er is nog heel wat werk aan de winkel, maar hij zal zijn minuten maken", aldus de manager van de laagvlieger in de Premier League.

Brooks toonde zich vorige week al zeer opgetogen met de plaats in de wedstrijdselectie voor het bezoek van Liverpool aan Bournemouth. "Ik heb 529 dagen moeten wachten voor dat gevoel! Het wachten duurde lang en het is voor mij en mijn familie een zeer moeilijke periode geweest. Maar om weer met mijn ploeggenoten op dat veld te kunnen staan voelt zeer speciaal! Grote dank aan alle supporters voor de geweldige ontvangst", zo schreef Brooks een week geleden op zijn social media-kanalen.