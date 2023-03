Go Ahead sleept zege tegen onmachtig Utrecht voor poorten van de hel weg

Zaterdag, 18 maart 2023 om 18:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:57

Go Ahead Eagles heeft zaterdagmiddag in extremis een overwinning in de Eredivisie geboekt. De ploeg van trainer René Hake leek op bezoek bij FC Utrecht genoegen te moeten nemen met een gelijkspel, echter zorgde Willum Thór Willumsson in de 94ste minuut voor de winnende treffer: 1-2. Go Ahead staat door de zege elfde met 29 punten, terwijl Utrecht blijft steken op een zevende plaats.

Utrecht moest het stellen zonder Bas Dost, die nog niet helemaal was hersteld van een ijsbeentje dat hij kreeg in het uitduel met NEC (2-2). Mark van der Maarel ontbrak daarnaast vanwege een schorsing, terwijl smaakmaker Taylor Booth na blessureleed juist terugkeerde op de bank. Hake had bij Go Ahead geen verrassingen in zijn basiself in petto. Voor aanvang van het duel vond er een indrukwekkende minuut stilte plaats voor de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht, zaterdag precies vier jaar geleden. Daarbij kwamen destijds vier mensen om het leven.

Minuut stilte voor de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht, vandaag precies vier jaar geleden ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 18, 2023

De thuisploeg deelde in de openingsfase een eerste speldenprik uit via Anthony Descotte, die na een counter op de vuisten van doelman Jeffrey de Lange schoot. Veel meer spektakel viel er in het eerste bedrijf lange tijd niet meer te beleven. Vijf minuten voor rust brandde het duel echter toch los, nadat Anastasios Douvikas de diepte in werd gestuurd door Nick Viergever. De Griek bleef oog in oog met De Lange koel: 1-0. Voor de topscorer van de Eredivisie was het alweer zijn dertiende treffer van het seizoen.

Utrecht kwam vervolgens goed weg. De VAR had scheidsrechter Alex Bos naar de kant geroepen nadat een bal tegen de arm van de slidende Ramon Hendriks was aangekomen. De arbiter van dienst vond het echter geen penalty. Go Ahead wist de stand toch voor rust nog in evenwicht te brengen. Oliver Edvardsen dook op achter de defensie van Utrecht na een gesmoord schot, waarna hij de 1-1 tegen de touwen kon glijden.

Hands, maar geen penalty ?? Had dit een strafschop moeten zijn? ??#UTRGAE — ESPN NL (@ESPNnl) March 18, 2023

Ook in de tweede helft slaagden beide ploegen er nauwelijks in om uitgespeelde mogelijkheden te creëren. Michael Silberbauer poogde het spelbeeld tevergeefs te veranderen met het inbrengen van Booth, Bart Ramselaar en Amin Younes, terwijl ook Hake namens de bezoekers enkele wissels doorvoerde. Sander van der Streek was nog het dichtst bij de 2-1, maar hij moest toezien hoe zijn kopbal via De Lange op de paal belandde. In extremis sleepte Go Ahead tegen alle verwachtingen in toch een overwinning uit het vuur. Viergever en Hendriks gingen onder een voorzet door, waarna Willumsson simpel kon binnenschieten: 1-2.