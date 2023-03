Tottenham geeft voorsprong in slotfase helemaal weg; druk op Conte neemt toe

Zaterdag, 18 maart 2023 om 18:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:31

Tottenham Hotspur heeft zeer dure punten gemorst in de jacht op een Champions League-ticket. De ploeg van manager Antonio Conte leek na treffers van Pedro Porro, Harry Kane en Ivan Perisic met de hakken over de sloot te winnen bij Southampton, maar na een rake strafschop in blessuretijd werd het alsnog 3-3. Door het gelijkspel laten de Londenaren na om over Manchester United heen te klimmen en blijven ze vierde staan. Southampton blijft hekkensluiter, al bedraagt de achterstand op de veilige zeventiende plaats voorlopig slechts twee punten.

Southampton moest het stellen zonder Juan Larios en Valentino Livramento. Trainer Ruben Selles koos voor Ché Adams als diepste spits, met in zijn rug Stuart Armstrong. De Schotten werden vanaf de zijkanten bediend door Mohamed Elyounoussi (rechts) en Theo Walcott (links). Aanvoerder en vrijetrappenspecialist James Ward-Prowse stond centraal op het middenveld naast Roméo Lavia. Aan de kant van Tottenham moest Arnaut Danjuma het zoals verwacht doen met een plek op de bank. De Londenaren speelden in de gebruikelijke 3-4-2-1-formatie met Heung-min Son, Richarlison en Kane als voorste pionnen. Porro en Ben Davies moesten vanaf de zijkanten op het middenveld voor aanvoer naar voren zorgen.

Southampton kreeg de eerste kans van de wedstijd. Ché Adams had de bal na een afvallende bal voor het intikken, maar zag zijn poging naast belanden. De openingsfase stond daarna vooral in het teken van blessures. Richarlison, Armel Bella-Kotchap moesten zich binnen tien minuten laten vervangen, terwijl ook Jan Bednarek en Davies voor rust naar de kant moesten. The Spurs waren de bovenliggende partij en dat leidde tot twee schietkansen voor Porro, die beide keren met zijn verkeerde linkerbeen over schoot. Ook Eric Dier (kopbal naast) en Son (schot net naast) kregen mogelijkheden, terwijl Walcott namens Southampton stuitte op Fraser Forster. In blessuretijd was het alsnog raak voor Tottenham. De volledig ongedekte Porro werd dit keer op zijn rechterbeen aangespeeld en schoot via de onderkant van de lat raak: 0-1.

De tweede helft was amper twee minuten oud toen de gelijkmaker viel. Een fraaie dieptepass van Lavia kwam terecht bij Walcott, die Adams een niet te missen kans bood: 1-1. Na een klein uur spelen kreeg Tottenham een goede kans. Met vier aanvallers tegenover slechts drie verdedigers van Southampton had Kane meerdere afspeelmogelijkheden, maar besloot zelf te schieten en zag zijn poging over gaan. Vijf minuten later liet Kane zijn supporters wel juichen. Een voorzet van Kulusevski belandde op het hoofd van de Engelse topspits, die de korte hoek vond: 1-2. Ward-Prowse probeerde gelijk wat terug te doen, maar zijn schot werd gekeerd door Forster.

Een kwartier voor tijd leek Tottenham het duel in het slot te gooien. Een voorzet van Kulusevski werd niet optimaal weggewerkt, waardoor invaller Perisic via de stuit fraai raak kon schieten: 1-3. Ainsley Maitland-Niles had direct daarna een prachtig schot in huis, dat net zo fraai gepakt werd door Forster. in de daaropvolgende aanval was het wel raak voor de thuisploeg. Walcott kon op aangeven van Sékou Mara volledig vrij intikken ter hoogte van de strafschopstip: 2-3. De gelijkmaker was plots heel dichtbij via Mara, die na een fraaie schijnbeweging stuitte op de uitstekend keepende Forster. In de slotfase drong Southampton aan en na een overtreding van Pape Sarr kregen the Saints een strafschop. Ward-Prowse ging achter de bal staan en schoot feilloos raak: 3-3. Clément Lenglet zag zijn kopbal in minuut 99 nog over gaan.