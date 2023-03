Danny Blind waarschuwde Ajax: ‘Ik heb het altijd tegen Overmars gezegd’

Zaterdag, 18 maart 2023 om 17:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:42

Ajax is nog altijd druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur. Danny Blind besloot na het WK in Qatar niet terug te keren in de Raad van Commissarissen. Ook voor hem moet nog een opvolger worden gezocht. Blind noemt het vinden van nieuwe mensen op technisch vlak tegenover Trouw ‘geen eenvoudige opgave’.

"Als commissaris heb ik altijd tegen Overmars gezegd: 'Marc, één ding: jij en de trainer kunnen nooit op hetzelfde tijdstip vertrekken, knoop dat in je oren’", zegt Blind. "Dan zou je in een vacuüm terecht kunnen komen. Maar dat gebeurde wel, door omstandigheden.” Overmars vertrok in februari 2022 onverwachts bij Ajax na grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega's, waarna Erik ten Hag afgelopen zomer voor een dienstverband bij Manchester United koos.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe directeur voetbalzaken. De club stelde Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar na het vertrek van Overmars aan als technisch hart. “Ze zijn nu bezig met een nieuwe technisch directeur en er moet iemand in de Raad van Commissarissen komen met technische bagage. Dat is niet zo makkelijk", geeft Blind aan. Pier Eringa, de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, liet onlangs nog weten dat de club haast moet maken met het aanstellen van een nieuwe technisch directeur.

Daley Blind vertrok afgelopen winter door de achterdeur bij Ajax. Vader Danny Blind voelt zich desondanks nog altijd Ajacied. “Het doet geen afbreuk aan de clubliefde. Niet als het gaat om de club an sich. Bij Ajax heb ik ook hele fijne mensen ontmoet. Maar er zijn ook mensen die beslissingen nemen waardoor je anders tegen ze aan gaat kijken.”