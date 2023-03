‘Grote zorgen om gezondheid van ’compleet verwoeste‘ Dani Alves in cel’

Zaterdag, 18 maart 2023 om 16:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:09

Het lijkt niet goed te gaan met Dani Alves. De Braziliaanse rechtsback zit in een gevangenis in Barcelona omdat hij beschuldigd wordt van verkrachting. Deze week maakte zijn vrouw Joana Sanz bekend van Alves te willen scheiden, een beslissing die er volgens de Spaanse tv-zender Cuatro voor zou hebben gezorgd dat Alves ‘compleet verwoest en heel angstig’ is. Daarnaast zou hij in hongerstaking zijn.

Via een open brief op haar eigen sociale media maakte Sanz enkele dagen geleden bekend van Alves te willen scheiden. De verdediger zou die beslissing niet hebben zien aankomen, wat ertoe geleid heeft dat hij compleet verwoest is. Het feit dat Alves sinds kort geen celgenoot meer heeft, zorgt ervoor dat hij zich nog eenzamer voelt. “Hij wil de hele dag in zijn cel zitten en er zijn dagen waarop hij helemaal niets eet”, meldt Cuatro onder meer.

Alves en Sanz waren sinds 2017 getrouwd. Volgens Cuatro was Sanz min of meer de enige persoon die de Braziliaan in Spanje nog had, daar de rest van zijn familie in zijn geboorteland woont. “Zij was zijn anker in het land waar hij gevangen zit”, aldus de tv-zender. Niet alleen de beslissing om te scheiden, maar ook de manier waarop zijn vrouw het bekendmaakte zorgde voor een schok bij Alves. “Het doet hem vooral pijn dat ze het publiceerde.”

Alves wordt ervan beschuldigd afgelopen december een vrouw te hebben verkracht in het toilet van een nachtclub in Barcelona. De verdediger wijzigde al vier keer zijn verklaring. Vorige maand bekende Alves volgens Marca een 23-jarige vrouw te hebben gepenetreerd in de nachtclub. Alle voorgaande verklaringen waren volgens Marca om ontrouw te verbergen in het huwelijk met Sanz. Zij bezocht Alves onlangs nog in de gevangenis.