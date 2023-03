Giménez lovend over Ajacied: ‘Persoonlijk houd ik enorm van zijn speelstijl’

Zaterdag, 18 maart 2023 om 16:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:09

Santiago Giménez is vol lof over Edson Álvarez. De twee zijn ploeggenoten van elkaar bij het nationale elftal van Mexico, maar staan zondag tegenover elkaar in De Klassieker. De spits van Feyenoord noemt Álvarez ‘een geweldige jongen’ die soms op het randje en soms eroverheen kan spelen.

Giménez kan de rivaliteit tussen Feyenoord en Ajax begrijpen. Toch heeft hij mooie woorden over voor zijn landgenoot Álvarez, die zondag naar verwachting op het middenveld van de Amsterdammers start. "Edson is echt een geweldige jongen’’, zegt Giménez tegenover het Algemeen Dagblad. “Toen ik bij de nationale ploeg van Mexico kwam, nam hij mij vanaf de eerste dag op sleeptouw. Dat zal ik nooit vergeten. Ja, hij heeft een bepaalde speelstijl. Op het randje en soms er overheen. Persoonlijk houd ik er enorm van. Ik denk dat elk elftal zo’n type nodig heeft.”

“In Nederland houden de mensen vooral van de schoonheid van het spel”, vervolgt de spits. “Van mooie acties en prachtige doelpunten. Maar mijn doelpunt tegen Lazio, dat was toch vooral een kwestie van doorgaan en niet opgeven. Pas stoppen als die bal over de lijn is.” Met zijn winnende treffer tegen Lazio bezorgde Giménez Feyenoord groepswinst in de Europa League.

Giménez maakte afgelopen zomer de overstap van Cruz Azul naar Feyenoord en voelde zich naar eigen zeggen direct welkom in Rotterdam. Toch moest hij tijdens zijn eerste weken wennen. “In eerste instantie denk je voortdurend aan Mexico. Hoe het daar zou gaan met mijn vrienden, mijn familie, met de mensen bij Cruz Azul. Je mist het eten. Op een dag werd ik wakker en ik heb tegen mezelf gezegd: ik moet ervan af dat ik steeds met Mexico bezig ben. Ik ben nu in Nederland, ik ben nu een Rotterdammer. Hier moet ik alles uit de kast halen om te slagen. Daar heb je hulp bij nodig, maar veel moet uit jezelf komen.’’

Giménez steekt de laatste weken in grootse vorm. De aanvaller besliste de concurrentiestrijd met Danilo eind januari in zijn voordeel en wist in zes van zijn laatste acht duels het net te vinden. Zondagmiddag om 14.30 uur trappen Ajax en Feyenoord af voor de wedstrijd van het jaar. In de Johan Cruijff ArenA neemt de trotse koploper uit Rotterdam het dan in een rechtstreeks duel om de koppositie op tegen de naaste belager. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt momenteel drie punten.