Potentiële nieuwe eigenaren eensgezind over toekomst van Ten Hag bij United

Zaterdag, 18 maart 2023 om 15:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:50

Sir Jim Ratcliffe en de delegatie van Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani hebben deze week een bezoek gebracht aan Manchester. De twee miljardairs, die beiden in de race zijn om Manchester United over te nemen van de Glazers, hebben Old Trafford en Carrington bekeken en gesproken met de clubleiding. Zowel Ratcliffe als Al Thani behoudt bij een mogelijke overname het volledige vertrouwen in Erik ten Hag, zo meldt de Daily Mirror.

United is sinds 2005 in handen van de familie Glazer. De supporters van the Red Devils vragen al jarenlang om het vertrek van de Amerikanen, die niet betrokken genoeg zouden zijn en te weinig geld zouden investeren. De Glazers maakten onlangs bekend dat ze openstaan voor een verkoop van de club, maar dan wel voor de absolute hoofdprijs. Volgens Sky Sports bedraagt de vraagprijs liefst 6,7 miljard euro.

Sir Jim Ratcliffe and his INEOS delegation leaving Old Trafford [@danroan] pic.twitter.com/qvK2fumprC — utdreport (@utdreport) March 17, 2023

Hetzelfde medium meldde eerder deze week dat de delegatie van Al Thani afgelopen donderdag tien uur heeft doorgebracht op Old Trafford en Carrington voor een rondleiding en verschillende vergaderingen. Volgens Sky is de miljardair inmiddels zó overtuigd, dat hij ‘bereid is om te veel te betalen’ voor de club. Ratcliffe bracht deze week ook een bezoek aan Old Trafford en gaat eveneens een tweede bod op de club uitbrengen.

Eerder kwamen er geluiden naar buiten dat de miljardairs bij een succesvolle overname van de club een nieuwe trainer voor de groep wilden zetten. Volgens de Daily Mirror is daar echter niks van waar en kan Ten Hag zelfs een nieuw contract tegemoet zien bij een eventuele overname. De manager van the Red Devils is aan een sterk eerste seizoen bezig. Hij won de EFL Cup, bezet de derde plek in de Premier League en staat in de kwartfinale van zowel de FA Cup als de Europa League.