Ten Cate heeft twijfels over oproepen Oranje-debutant: ‘Misschien iets te vroeg’

Henk ten Cate denkt dat de selectie van Mats Wieffer voor het Nederlands elftal misschien iets te vroeg komt. Vrijdagavond in Ziggo Sport Voetbal Café werd de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar doorgenomen. Ten Cate vond het oproepen van debutant Wieffer wel een verrassing.

“Dat is heel erg verrassend”, begint de voormalig trainer van onder meer Ajax over het selecteren van de middenvelder van Feyenoord. “Ik weet niet of het misschien net iets te snel komt, maar het is wel heel mooi voor zo’n jongen natuurlijk, die dit jaar voor het eerst in Feyenoord 1 speelt en dan opeens geselecteerd wordt voor het grote Nederlands elftal.”

Ruud Gullit haakt daarop in. “En ook bij toeval, hè?”, doelt hij op het feit dat Wieffer zich de afgelopen maanden in de kijker speelde als gevolg van de blessure van Quinten Timber. “En het niet aantrekken van Zerrouki van FC Twente”, vult Jan van Halst aan. Gullit vervolgt: “Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat Koeman zo’n speler een boost wil geven, om op een hoger niveau en met allemaal goede spelers om zich heen te spelen.”

Mats Wieffer maakt een stormachtige ontwikkeling door. Vorig seizoen speelde hij nog met Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie, nu strijdt hij met Feyenoord om de landstitel. In zijn eerste maanden bij de koploper van de Eredivisie moest hij het vooral doen met invalbeurten, maar na de winterstop veroverde de 23-jarige middenvelder een basisplaats. Tot dusver speelde hij 26 officiële duels voor Feyenoord, waarin hij 2 keer scoorde en 4 assists gaf.