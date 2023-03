María Morán lijkt met post op Instagram nieuwe sneer naar Cillessen uit te delen

Zaterdag, 18 maart 2023 om 14:48 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:03

María Morán heeft vrijdag een tekst geplaatst op Instagram waarin ze een sneer lijkt uit te delen richting haar ex-partner Jasper Cillessen. De Spaanse journaliste deelde een foto van Cayetana, het dochtertje van haar en de doelman, met daarbij een tekst die gericht lijkt aan Cillessen. Vorige week beschuldigde Morán hem al van bedreiging en chantage.

“Wat jammer voor degenen die jou niet wilden leren kennen”, begint Morán de caption. “Ze missen iedere dag je lach, je vreugde, je liefde, de knuffels in de ochtend, de kusjes die nog steeds geen geluid produceren maar krachtiger zijn dan een orkaan, je vrijgevigheid, de gesprekken die alleen wij begrijpen, je hart... Dat is onbetaalbaar en dat kun je niet meer inhalen.”

Morán lijkt zich daarmee te richten tot Cillessen, die een belangrijk deel van de ontwikkeling van zijn eigen dochter mist. Ze plaatste het bericht om te vieren dat Cayetana, die werd geboren op 17 oktober 2021, nu zeventien maanden oud is. “17 is voor altijd mijn favoriete getal. Bedankt dat je het meest bijzondere in mijn leven bent”, sluit ze af.

Vorige week beschuldigde Morán Cillessen al van bedreiging en chantage. “Hij maakte me erg bang”, vertelde ze in Story. "Ik moest abortus van hem plegen. Als ik dat niet zou doen, zou hij privéfoto’s en- video’s van mij openbaar maken. Ik mocht ook niet met de media praten. Hij zou me moeten bedanken, omdat ik twee jaar heb gezwegen. Een man die nooit naar zijn dochter heeft gevraagd, zelfs niet toen ze met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis lag, verdient geen enkel respect. Hij wist dat zijn dochter erg ziek was en in het ziekenhuis lag, maar kennelijk kon hem dat niets schelen.”