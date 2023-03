Harde kern van PSG is klaar met Lionel Messi en kondigt pijnlijke actie aan

Zaterdag, 18 maart 2023 om 14:10 • Noel Korteweg

De harde kern van Paris Saint-Germain gaat Lionel Messi zondag voorafgaand aan het thuisduel met Stade Rennes uitfluiten. Dat heeft een lid van de Collectif Ultras PSG tegen RMC Sport gezegd. De zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar wordt door een deel van de supporters persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de uitschakeling in de Champions League tegen Bayern München.

De wedstrijd tegen Rennes is het eerste thuisduel van PSG sinds de uitschakeling tegen Bayern in de achtste finales van de Champions League. Een deel van de supporters is nu klaar met Messi. “Zijn salaris is veel te hoog voor wat hij op het veld presteert”, wordt het lid van de harde kern geciteerd door RMC. Jérôme Rothen, die zelf 180 wedstrijden voor PSG speelde tijdens zijn spelerscarrière, vindt dat de supporters in zekere zin gelijk hebben.

“Mogen we hem niet uitfluiten omdat het Messi is? Alleen maar omdat hij Messi heet? Een speler mag dus gewoon rondlopen alsof het hem geen reet interesseert en een supporter moet dan voor hem applaudisseren?”, vraagt de analist van RMC zich hardop af. “Wat een onzin, zeg. Natuurlijk kan Messi worden uitgefloten. Het is een speler zoals alle anderen.” Rothen snapt de onvrede over het spel van de Argentijn bij PSG. “Er zijn steeds meer supporters, inclusief ik, die ontevreden zijn over wat hij heeft laten zien sinds hij hier (bij PSG, red.) getekend heeft.”

PSG nam Messi in de zomer van 2021 transfervrij over van Barcelona met het doel om eindelijk eens de Champions League te winnen. De wereldkampioen kende in zijn eerste seizoen in Parijs de nodige aanpassingsproblemen, maar voelt zich naar eigen zeggen steeds meer op zijn gemak in Frankrijk. De teller staat dit seizoen tot dusver op achttien treffers en zeventien assists na 31 duels. Messi heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij PSG.