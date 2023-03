Davy Klaassen noemt één Feyenoorder die hem bevalt: ‘Hij geeft rust’

Zaterdag, 18 maart 2023 om 11:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:24

Davy Klaassen begint zondag aan zijn dertiende Klassieker als speler van Ajax. De middenvelder wist van die dertien wedstrijden negen keer als winnaar van het veld te stappen. Mocht dat zondag opnieuw gebeuren, dan nemen de Amsterdammers de koppositie over in de Eredivisie met nog acht wedstrijden te gaan. In gesprek met ESPN blikt Klaassen vooruit op de belangrijkste wedstrijd van het jaar voor Ajax.

De Klassieker van vorig jaar betitelt Klaassen als zijn mooiste Klassieker in het shirt van Ajax. De Amsterdammers trokken een jaar geleden via Antony aan het langste eind. "Zeker omdat we twee keer op achterstand kwamen. Het is mooi om dan toch terug te komen op die manier. Maar ook de hele sfeer in het stadion was speciaal." Op de vraag of Klaassen liever in De Kuip of de Johan Cruijff ArenA scoort, hoeft hij niet lang na te denken. "De ArenA. Dan heb je toch je eigen fans erbij. In De Kuip is ook lekker, maar thuis is beter."

Een Feyenoorder die Klaassen wel kan bekoren is Gernot Trauner. "Ik denk dat hij heel veel rust geeft en hij is goed in de opbouw. Dat vind ik wel een goede speler", aldus Klaassen, wiens broer voor Feyenoord is. "Ik denk dat hij blij is voor mij als ik scoor. Als er iemand moet scoren, dan gunt hij mij het wel." Hans Kraay haakt daar op karakteristieke wijze op in. "Dus het is een Feyenoord-supporter die tijdens Ajax - Feyenoord een overloper is?", countert hij gekscherend. "Hij is een Feyenoord-supporter die familie boven voetbal heeft staan", antwoordt Klaassen.

Verwacht wordt dat Klaassen zondagmiddag terugkeert in de basis bij Ajax, wat ten koste gaat van Kenneth Taylor. John Heitinga kiest zeer waarschijnlijk voor ervaring en geeft daarom de voorkeur aan de 39-voudig Oranje-international. Klaassen kreeg, net als Taylor, vrijdag te horen dat hij is opgenomen in de definitieve selectie van Ronald Koeman voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart). Ook Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Brian Brobbey en Jurriën Timber reizen namens Ajax af naar Zeist.