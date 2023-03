Vermoedelijke opstellingen Klassieker: Slot hakt belangrijke knoop door

Zaterdag, 18 maart 2023 om 10:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:23

Zondagmiddag om 14.30 uur trappen Ajax en Feyenoord af voor de wedstrijd van het jaar. In de Johan Cruijff ArenA neemt de trotse koploper uit Rotterdam het dan in een rechtstreeks duel om de koppositie op tegen de naaste belager. Het verschil op de ranglijst? Drie punten. John Heitinga lijkt aan te treden met zijn vertrouwde basiself. Arne Slot hakt een belangrijke knoop door over zijn achterhoede. Het duel tussen de nummers één en twee staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Nog nooit was de hunkering naar een overwinning in Amsterdam zo groot als dit seizoen voor de Feyenoord-supporters. Mocht de koploper erin slagen om met een overwinning van het veld te stappen, dan is het gat zes punten met nog acht wedstrijden te gaan. Feyenoord slaagde er echter al achttien jaar niet in om te winnen in de ArenA. De laatste keer dat dat gebeurde was in augustus 2005, toen Salomon Kalou en Dirk Kuijt de doelpuntenmakers waren in een 1-2 overwinning. Angelos Charisteas deed namens Ajax iets terug.

Voor Slot is het belangrijk om defensieve zekerheid in te bouwen. Ajax was namelijk in 60 van de laatste 61 Klassiekers trefzeker. Alleen op 25 januari 2015 kwamen de Amsterdammers niet tot scoren (0-0 in eigen huis). Slot kiest ervoor om, net als tegen Shakhtar Donetsk, met Gernot Trauner te starten in de basis. Lutsharel Geertruida verhuist daarom naar de rechtsbackpositie. De basisplaats van Trauner gaat ten koste van Marcus Pedersen, die genoegen moet nemen met een plek op de bank.

John Heitinga hoopt dat Feyenoord vanavond wint: "Maar het liefst wel na verlenging" — ESPN NL (@ESPNnl) March 16, 2023

Op de linksbackpositie is Marcos López zeer waarschijnlijk weer de vervanger van Quilindschy Hartman. Laatstgenoemde ontbrak deze week vanwege griep en moest donderdag het duel met Shakhtar laten schieten. Verder kent de opstelling van Feyenoord weinig verrassingen. In de voorhoede zullen de meeste ogen gericht zijn op Oussama Idrissi. De buitenspeler, tegen Shakhtar twee keer trefzeker op prachtige wijze, keert met Feyenoord terug bij zijn voormalig werkgever. Idrissi werd in 2021 een half jaar door Ajax gehuurd van Sevilla.

Oranje-klanten

Bij Ajax kreeg men vrijdag te horen dat zes spelers zich binnenkort mogen melden bij het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar. Jurriën Timber, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Steven Bergwijn, Steven Berghuis, en Brian Brobbey zijn door bondscoach Ronald Koeman bij de definitieve selectie gehaald. Daarmee hebben alle spelers uit de voorselectie de definitieve schifting gehaald. Feyenoord levert met Mats Wieffer en Geertruida twee debutanten af.

Heitinga heeft weinig verrassingen voor de Klassieker en voert vermoedelijk één wijziging door ten opzichte van de gewonnen uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-4). Kenneth Taylor verhuist naar de bank, waardoor er een plek vrijkomt voor Davy Klaassen. Het hart van de defensie wordt gevormd door Calvin Bassey en Jurriën Timber. Devyne Rensch en Owen Wijndal zijn de backs van dienst. Gerónimo Rulli verdedigt als vanzelfsprekend het doel. In de voorhoede moeten Steven Bergwijn en Mohammed Kudus Dusan Tadic van aanvoer voorzien.

Heitinga heeft vertrouwen in een goede afloop zondag. "Feyenoord heeft een hele goede reeks neergezet en we weten hoe sterk zij zijn als collectief", benadrukte Heitinga donderdag tijdens de persconferentie. "Het drukzetten kunnen ze op twee verschillende manieren doen. Tegen wie wij ook spelen, je moet dezelfde arbeid als de tegenstander op de mat leggen. Wij weten wat zij doen en wij zullen minimaal hetzelfde moeten doen. Dan ga ik ervan uit dat wij met individuele kwaliteiten zo’n wedstrijd kunnen beslissen."

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Klaassen, Berghuis; Kudus, Tadic, Bergwijn.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Szymanski, Kökçü, Wieffer; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.