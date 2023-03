Van Halst: ‘Hij heeft de selectie niet verdiend op basis van zijn prestaties’

Zaterdag, 18 maart 2023 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:01

Jan van Halst is van mening dat Brian Brobbey zijn plek bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal niet te danken heeft aan zijn prestaties bij Ajax, zo vertelt hij bij Ziggo Sport Voetbal Café. De spits is een van de zeven opgeroepen aanvallers voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. Presentator Bas van Veenendaal had liever Thijs Dallinga bij de selectie gezien.

Volgens Van Halst heeft het selecteren van Brobbey onder meer te maken met de afzeggingen van Vincent Janssen en Luuk de Jong. "Dan ga je op een gegeven moment schiften. Maar Brobbey heeft het niet verdiend op basis van zijn prestaties. Meer op basis van wie de volgende in de rij is. Dat moet hij zelf toch ook voelen? Ik blijf mij verbazen dat hij niet steady de eerste spits van Ajax is gebleven. Je hoort weleens dat het aan zijn werkethiek ligt, maar ook technisch verbaas ik me erover."

Weinig ?????????????? in Oranje ?? 'Brobbey heeft het niet echt verdiend op basis van zijn prestaties', ziet @JmvanHalst ??

Henk ten Cate, die eveneens te gast was in het voetbalpraatprogramma, vindt het een belangrijke vereiste dat een spits fit is. "Hij maakt op mij absoluut geen fitte indruk", aldus de voormalig Ajax-trainer. "Dat is ook het verhaal dat Schreuder naar voren bracht. Dat is echt niet oké. Hetzelfde geldt voor Wijndal, die ook niet fit aan het seizoen begonnen is. Dat is een beetje de Nederlandse mentaliteit. Het is allemaal te makkelijk. Ik heb een paar jaar in het buitenland gewerkt en daar zijn de profs veel meer prof."

Brobbey staat dit seizoen op 24 Eredivisie-wedstrijden namens Ajax, waarvan slechts twaalf als basisspeler. Daarin wist hij elf keer te scoren en gaf hij twee assists. De aanvaller werd afgelopen zomer voor ruim zestien miljoen euro teruggekocht van RB Leipzig, dat hem een jaar eerder transfervrij oppikte uit Amsterdam. Naast Brobbey zijn ook Wout Weghorst, Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons, Steven Bergwijn en Steven Berghuis geselecteerd als voorhoedespelers.