Algeheel verbod op uitsupporters dreigt in Nederland: ‘De grens is in zicht’

Zaterdag, 18 maart 2023 om 09:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:33

Politievakbond NPB stelt dat een algeheel verbod op uitsupporters in het Nederlands betaalde voetbal realistischer is dan ooit. De bond maakt zich zorgen over het toenemende geweld en stelt dat de inzet van politiemensen ook elders hard nodig is. Eind december deed voorzitter Wim Groeneweg van politiebond ACP al een dringende oproep om een algeheel verbod op supporters in te stellen, zowel voor het uit- als thuispubliek.

Het is niet voor het eerst dat er wordt geschreeuwd om een algeheel verbod op uitsupporters. Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden besloot onlangs het heft in eigen hand te nemen door in het restant van het seizoen geen bezoekende fans toe te staan in het stadion van SC Cambuur. "We hebben die beslissing genomen omdat de weg naar het stadion toe (de Coopmansstraat, red.) niet veilig is. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen zijn daar ernstige ongeregeldheden geweest. Daar kunnen we niet handhaven en dus kunnen we de supporters er niet langs laten rijden", aldus Buma.

Volgens voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politievakbond wordt al langer aangedrongen op die maatregel. "Nu het einde van het seizoen nadert, merk je dat de spanning toeneemt en niet alle supporters hun emoties de baas zijn", citeert het Algemeen Dagblad uit de mond van Struijs. "Er hoeft nog maar een paar keer wat te gebeuren, en dan kun je niet anders dan het structureel zonder uit-supporters doen. Ik zeg dat niet graag, want ik ben een groot voetballiefhebber. Maar de grens is echt in zicht."

Dat die grens bereikt is, heeft onder meer te maken met de bezetting bij de verschillende politiekorpsen. Vanwege de coronapandemie zijn de korpsen nog steeds niet op volle oorlogssterkte. Een extra last komt daardoor op de schouders te liggen van de agenten die nog wel aan het werk zijn. "De politie staat ernstig onder druk", benadrukt Struijs nog maar eens. "We zijn nog steeds heel veel mankracht kwijt aan demonstraties, en het festivalseizoen komt er weer aan. We moeten keuzes maken."