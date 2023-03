Blunderende Oranjeklant Botman mag vooral Alexander Isak dankbaar zijn

Vrijdag, 17 maart 2023 om 22:56 • Guy Habets • Laatste update: 23:00

Newcastle United heeft in de strijd om de Champions League-tickets in Engeland uiteindelijk gedaan wat het moest doen. Er werd met 1-2 gewonnen bij Nottingham Forest dankzij een late strafschop van Alexander Isak, die in blessuretijd van de eerste helft ook al de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Daarmee zorgde hij ervoor dat een grote fout van Sven Botman, die daarmee de openingstreffer van Emmanuel Dennis namens Nottingham Forest inleidde, geen grote gevolgen had.

Na een klein half uur spelen dacht Botman de bal rustig terug te kunnen spelen op zijn keeper, maar de pass van de linkspoot was veel te zacht. Dennis kon onderscheppen, kreeg de bal onder controle en wipte de bal over Nick Pope en zijn verdedigers heen: 1-0. Isak zorgde vlak voor rust voor de gelijkmaker, maar maakte zich diep in blessuretijd pas echt onsterfelijk. De Zweedse spits mocht een strafschop nemen en bleef koel (1-2), waardoor the Magpies alsnog wonnen en Botman opgelucht adem zal hebben gehaald.

Sven ???????????? gaat de fout in ?? Nottingham Forest pakt het cadeautje uit en komt via Dennis op voorsprong ?? ?? https://t.co/pCQpRic1Pz#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/3Z3cU0BOyv — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 17, 2023

De centrale verdediger, die vrijdag te horen kreeg dat hij voor het eerst in de definitieve selectie van het Nederlands elftal zit, weet namelijk dat Newcastle door de overwinning hele goede zaken doet in de strijd om een ticket voor de Champions League. De formatie uit het noorden van Engeland nadert Tottenham Hotspur, de nummer vier, namelijk tot op vier punten en heeft nog een wedstrijd tegoed. The Spurs komen dit weekend wel nog in actie en gaan op bezoek bij Southampton, de hekkensluiter van de Premier League.