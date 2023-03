Marten de Roon knikt Atalanta met fraaie kopgoal naar belangrijke comeback

Vrijdag, 17 maart 2023 om 22:39 • Wessel Antes

Atalanta heeft vrijdagavond een minimale zege geboekt op Empoli: 2-1. Na een openingsdoelpunt van Haarlemmer Tyronne Ebuehi, was het Marten de Roon die met een fraaie kopbal de gelijkmaker noteerde. Het elftal van trainer Gian Piero Gasperini wist vervolgens via Rasmus Hojlund in de slotfase toch nog drie punten bij te schrijven. Daardoor blijft Atalanta volop in de race voor Europees voetbal.

Bijzonderheden:

Beide ploegen startten vrijdagavond met een Nederlander in de basiself. Bij de thuisploeg mocht De Roon aantreden als controleur, terwijl Teun Koopmeiners (spierblessure) en Hans Hateboer (knieblessure) nog altijd uit de roulatie zijn. Namens de uitploeg speelde Ebuehi als rechtsback. De voormalig verdediger van ADO Den Haag en FC Twente opende vlak voor rust zelfs de score door van dichtbij binnen te tikken na een voorzet van Francesco Caputo: 1-0. Na 58 minuten trok De Roon de stand hoogstpersoonlijk gelijk. Na een gelepelde voorzet van Matteo Ruggeri torende de Zwijndrechter boven zijn tegenstander uit, om doelman Samuele Perisan tegendraads te verschalken: 1-1. In de slotfase maakte toptalent Rasmus Hojlund via een frommelgoal de winnende treffer: 2-1

Met een héérlijke kopbal zet de Nederlander de verdiende 1-1 op het bord ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaEmpoli pic.twitter.com/z1wgeUDe48 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 17, 2023

Wedstrijdverloop:

44’ Tyronne Ebuehi (assist: Francesco Caputo)

58’ Marten de Roon (assist: Matteo Ruggeri)

86’ Rasmus Hojlund