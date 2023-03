Xavi kiest weer voor ‘speciale’ voorhoede in el Clásico; Ancelotti wijzigt niets

Zondag, 19 maart 2023 om 19:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:01

De opstellingen voor de el Clásico van zondagavond zijn bekend. Xavi kiest er tegen Real Madrid voor om Gavi op de linkervleugel te posteren, waardoor hij met Sergi Roberto defensieve zekerheid kan inbouwen op het middenveld. Naast Roberto krijgt ook Frenkie de Jong daar een plek toebedeeld. Carlo Ancelotti kiest voor precies dezelfde namen als afgelopen woensdag tegen Liverpool (1-0 winst). De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Barcelona won vorige week maar moeizaam van Athletic Club en dus voelde Xavi zich genoodzaakt tot ingrijpen. Ferran is het kind van de rekening en moet voorkeur verlenen aan Gavi, die naast Robert Lewandowski en Raphinha in de voorhoede start. Het middenveld wordt gevormd door De Jong, Sergio Busquets en Sergi Roberto. De viermans defensie bestaat (v.l.n.r.) uit Alejandro Balde, Andreas Christensen, Ronald Araújo en Jules Koundé, terwijl Marc-André Ter Stegen het doel verdedigt.

Barcelona kan zondag de genadeklap uitdelen aan zijn aartsrivaal en, in ieder geval voorlopige, titelconcurrent. De voorsprong van de Catalanen bedraagt negen punten en na el Clásico zijn er nog maar twaalf wedstrijden te spelen. Barcelona won echter slechts één van de laatste zeven LaLiga-wedstrijden tegen Real. Bovendien was de laatste keer dat Barcelona in eigen huis een competitiewedstrijd van de hoofdstedelingen won in oktober 2018. Aan de andere kant won Barcelona overtuigend de strijd om de Supercopa (3-1), terwijl de heenwedstrijd in de Copa del Rey eveneens werd gewonnen (0-1). Barcelona mist de geblesseerden Pedri en Ousmane Dembélé; Ronald Aráujo keert terug van een schorsing. De thuisploeg speelt vanwege de samenwerking met Spotify in speciale Rosalía-shirts.

Barcelona is inmiddels twaalf thuiswedstrijden op rij ongeslagen en dus kan Real aan de bak. Mochten de Madrilenen de overwinning pakken, zou het de derde opeenvolgende competitiezege in het Spotify Camp Nou zijn. Alleen tussen januari 1963 en februari 1965 zette de club eveneens een dergelijke winstreeks neer. Real zal tevens hoop putten uit de eerdere ontmoeting dit seizoen, toen het in Madrid 3-1 werd voor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti. De Italiaanse oefenmeester kan niet beschikken over David Alaba, maar Karim Benzema is wel beschikbaar. De Fransman kreeg tegen Liverpool (1-0 zege) een tik tegen zijn scheenbeen, maar was fit genoeg om de reis naar Oost-Spanje te maken. Daarnaast keert de van een hamstringblessure herstelde Ferland Mendy na bijna twee maanden terug in de selectie.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Roberto, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Gavi

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carval, Militão, Rüdiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior