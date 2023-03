Kieft verbaast zich op één specifiek moment over de ‘flauwekul’ van Heitinga

Vrijdag, 17 maart 2023 om 22:21 • Guy Habets • Laatste update: 22:27

John Heitinga heeft zich op de persconferentie van donderdag, waar voorbeschouwd werd op de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord, niet van zijn beste kant laten zien. Dat vinden Wim Kieft en Andy van der Meijde. Vooral het 'spiekbriefje' van de trainer van de Amsterdammers leidde tot onbegrip aan de tafel van Veronica Offside.

Heitinga werd aan het einde van de persconferentie gevraagd naar het briefje dat hij mee had genomen. De coach van de regerend landskampioen stelde dat hij daar zijn antwoorden op eventuele vragen van journalisten op had gezet. "Zoals jullie je vragen voorbereiden, bereid ik mijn antwoorden voor", zo verduidelijkte Heitinga. Die uitleg kan niet op begrip rekenen tijdens de uitzending van Veronica Offside.

Kieft, die de beelden nog niet gezien had, was niet te spreken over het spiekbriefje. "Wat een flauwekul allemaal", stak de voormalig spits van wal. "Jezus man. Dit wordt dan ook doorgenomen met die persvoorlichter. De volgende keer gaan ze zeker ook nog zeggen wat je wel en niet mag vragen." Ook Van der Meijde begreep niet dat Heitinga zich op die manier voorbereid had. "Ga er gewoon lekker spontaan heen en geef dan je antwoorden."

Eerder haalde Michiel Kramer ook al uit naar Heitinga. De spits van RKC Waalwijk hekelde vooral de antwoorden die de oefenmeester gaf. "Ik heb me geërgerd aan die Johnny. Als er wordt gevraagd of hij hoopt dat Feyenoord van Shakhtar wint, zegt hij dat hij voor Ajax is. Dat wordt er toch niet gevraagd, of wel dan? Hou alsjeblieft op, met dat vieze Amsterdamse. Ik hoop gewoon dat Feyenoord daar een goed resultaat haalt, dat ze gewoon winnen. Dat zou lekker zijn voor onze vriend Johnny."