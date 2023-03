Geëmotioneerde Lucas Leiva kondigt om trieste reden aan per direct te stoppen

Vrijdag, 17 maart 2023 om 22:13 • Sam Vreeswijk

Lucas Leiva heeft vrijdag aangekondigd dat hij per direct stopt met profvoetbal. De 36-jarige Braziliaan kampt met hartproblemen, waardoor voetballen op professioneel niveau niet langer verantwoord is. Leiva kwam al niet meer in actie sinds december, toen de hartproblemen tijdens medische tests aan het licht kwamen. Toch stond hij in de afgelopen maanden nog onder contract bij Gremio.

Leiva moest in december noodgedwongen stoppen met trainen, nadat uit routinescans was gebleken dat er iets met zijn hart aan de hand zou kunnen zijn. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Vrijdag gaf Leiva een persconferentie, waarbij hij zichtbaar geëmotioneerd was. Daar vertelde de middenvelder dat hij gedwongen is om eerder dan gepland zijn carrière te beëindigen.

De cortar o coração ?? Lucas Leiva se emocionou muito ao anunciar sua aposentadoria, devido a problemas cardíacos. Não sei vocês, mas o estagiário aqui chorou junto com ele ??



“Allereerst wil ik Gremio bedanken voor alle steun in de afgelopen drie maanden”, sprak een geëmotioneerde Leiva op de persconferentie. “Vandaag kondig ik mijn pensioen aan. Het is een moeilijke periode geweest, en ik denk dat dit de eerste keer is dat ik hierom moet huilen. Maar ik kan jullie alleen maar bedanken. Ik stop op een plek waar ik graag wilde stoppen, maar niet op de manier waarop ik hoopte. Maar ik weet zeker dat er nu een nieuwe periode begint. Ik hoopte echt dat dit nog voorkomen kon worden, maar dat was niet het geval. Mijn gezondheid gaat voor.”

Leiva speelde slechts voor drie clubs gedurende zijn carrière. Hij debuteerde in 2005 bij Gremio, om in de zomer van 2007 de overstap naar Liverpool te maken. Daar speelde hij tot 2017. In dat jaar maakte hij de overstap naar Lazio, om in 2022 weer terug te keren naar Gremio. Leiva, die 24 keer voor Brazilië uitkwam, won met Liverpool in 2012 de EFL Cup en veroverde in 2019 als speler van Lazio de Coppa Italia. Hij heeft aangegeven actief te willen blijven in het voetbal, en gaat nu de tijd nemen ‘om iets te vinden dat voor iedereen goed is’.