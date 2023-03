Heracles Almelo in tweede helft langs TOP; Willem II wint KKD-kraker bij ADO

Vrijdag, 17 maart 2023 om 21:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:07

Heracles Almelo heeft vrijdagavond geen fout gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. De Almeloërs waren met 1-5 te sterk voor TOP Oss. Alle doelpunten vielen in de tweede helft, en Nikolai Laursen maakte een hattrick. Willem II won de topper tegen ADO Den Haag tegelijkertijd met 1-3, terwijl ook Almere City FC drie punten pakte. De nieuwe nummer drie won met 0-2 van Jong Ajax, dat de wedstrijd met tien man eindigde.

TOP Oss – Heracles Almelo 1-5

Heracles legde een matige eerste helft op de mat, al was dat ook de verdienste van Thijs Jansen. De van Feyenoord gehuurde doelman van TOP had een aantal fraaie reddingen in huis om zijn doel schoon te houden. Vlak na rust moest Jansen alsnog capituleren. Rigino Cicilia, die in de rust in de ploeg kwam, opende de score voor Heracles door vanaf de rand van het strafschopgebied via een Brabants been raak te schieten. Toen Nikolai Laursen uit een hoekschop ook nog de 0-2 inkopte, was het verzet van Oss gebroken. Het werd sowieso de wedstrijd van de Deense aanvaller, want via een nieuwe kopbal en een goal in blessuretijd eindigde hij op drie treffers in Oss. De goals van Marko Vejinovic, wiens streep onbedaarlijk hard binnensloeg, en de eretreffer van Kyvon Leidsman kwamen ook nog op het scorebord.

Nikolai Laursen in een paar seconden van de schlemiel naar de gevierde man bij @HeraclesAlmelo! ??#topher — ESPN NL (@ESPNnl) March 17, 2023

ADO Den Haag - Willem II 1-3

ADO opende al binnen een minuut de score via Joël Zwarts, die een voorzet van Guillem Rodríguez Martínez binnenkopte. In de fase die volgde kregen beide ploegen wat kansjes op de tweede treffer. Zo vergat Jizz Hornkamp om van dichtbij een voorzet binnen te tikken en bracht Joshua Smits redding op een kopbal van Thomas Verheydt. In de tweede helft kwam Willem II via een schitterende vrije trap van Matthias Verreth op 1-1. De Tilburgers hadden de smaak te pakken en door twee treffers van Elton Kabangu stonden ze halverwege de tweede helft met 1-3 voor. ADO was vervolgens niet meer bij machte om nog iets terug te doen en leed de tweede thuisnederlaag op rij.

Leeroy Owusu is na 50 seconden al de schlemiel bij Willem II...#adowil pic.twitter.com/iBKHmVQPFk — ESPN NL (@ESPNnl) March 17, 2023

Jong Ajax - Almere City FC 0-2

Almere City was de betere ploeg en kwam vlak voor en vlak na rust tot scoren. In de veertigste minuut schoot Jeredy Hilterman de bal vanaf de rand van het strafschopgebied binnen, in de 48ste minuut benutte Lance Duijvestijn een penalty na een overtreding van Mika Godts. Laatstgenoemde kreeg vijf minuten later ook nog zijn tweede gele kaart vanwege een schwalbe. Gescoord werd er in het restant van de wedstrijd niet meer.

Jong AZ - FC Eindhoven 1-1

Bij Eindhoven stond Youness Mokhtar vrijdag voor het eerst in de basis. De bezoekers voerden in de beginfase de druk op Jong AZ behoorlijk op, maar wisten dat overwicht niet om te zetten in doelpunten. In het tweede bedrijf werd Mokhtar vanwege een blessure vervangen door Ozan Kökçü. Na slordig balverlies van Evan Rottier kon Ro-Zangelo Daal in de 73ste minuut eindelijk de score openen: 1-0. Het beloftenelftal van trainer Maarten Martens gaf die voorsprong echter makkelijk weer uit handen. Een geweldige vrije trap van Jasper Dahlhaus zorgde voor een terechte gelijkmaker en de eindstand: 1-1.

Rome-Jayden Owusu-Oduro plukt een vrije trap heerlijk uit de kruising ????#jazfce pic.twitter.com/WRQhtsQkHt — ESPN NL (@ESPNnl) March 17, 2023

MVV – Jong FC Utrecht 1-0

Dat Jong FC Utrecht de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie is en MVV strijdt om een ticket voor de play-offs om promotie was in de eerste helft niet te zien. De jonge Domstedelingen waren gelijkwaardig aan de thuisploeg en dat frustreerde het publiek in de Geusselt, dat floot toen het bij de rust nog 0-0 stond. Het inspireerde MVV niet tot grootse daden in de tweede helft. Pas in de zeventigste minuut waren de Sterrendragers echt dicht bij een doelpunt, maar zagen ze dat Ruben van Bommel de lat raakte. Het bleek uitstel van executie voor Jong Utrecht, want tien minuten voor tijd viel de goal alsnog. Jarne Steuckers knalde van dichtbij hard raak en bezorgde MVV daarmee drie zwaarbevochten punten.

Helmond Sport – Telstar 2-2

Telstar domineerde in de eerste helft en Christos Giousis zette de ploeg uit Velsen-Zuid na dertien minuten op 0-1, door een lage voorzet van Delvechio Blackson binnen te tikken. In het vervolg van de eerste helft waren David Min en Jayden Turfkruier dicht bij de 0-2, maar die viel niet meer voor de rust. Dat gebeurde wel na zeventien seconden in de tweede helft, toen Min raakschoot in de verre hoek. Al snel bracht Helmond Sport de marge weer terug naar één, toen Martijn Kaars op aangeven van Elmo Lieftink doel trof: 1-2. Halverwege de tweede helft moest Telstar verder met tien man, nadat Giousis rood kreeg vanwege een gemene overtreding. Helmond profiteerde van de man meer en pakte in de blessuretijd toch nog een punt, doordat Lieftink de bal binnen wist te tikken.

Jong PSV - De Graafschap 2-1

De Graafschap moest het op bezoek bij Jong PSV vooral hebben van bevliegingen van Basar Önal. De Turkse jeugdinternational zag na een kwartier zijn schot op de paal belanden, om in de 26ste minuut wel toe te slaan. Na een uitstekende voorzet van Philip Brittijn wist Önal doelman Niek Schiks te verschalken: 0-1. Na rust was het de beurt aan Jong PSV. Na een voorzet van Simon Colyn knikte August Priske Flyger de bal achter Hidde Jurjus: 1-1. Uiteindelijk werd het nog erger voor De Graafschap, want diezelfde Priske was, wederom met het hoofd, ook verantwoordelijke voor het winnende doelpunt: 2-1.

FC Den Bosch - FC Dordrecht 3-1

FC Den Bosch kwam na een half uur spelen op voorsprong: Tomas Kalinauskas gaf de bal voor, Elso Brito – die enigszins geduwd leek te worden – passeerde zijn eigen doelman. FC Dordrecht rook vijf minuten later aan de 1-1 via Jari Schuurman, die de buitenkant van de paal raakte. Door een doelpunt van Faris Hammouti (tikte lage voorzet Danny Verbeek binnen) ging Den Bosch echter met een 2-0 voorsprong rusten. Door goed weg te draaien bij zijn tegenstander maakte Tidjany Chabrol Touré na een uur spelen de aansluitingstreffer, maar de diepgestuurde Verbeek zorgde enkele minuten later voor de definitieve beslissing: 3-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 30 22 3 5 49 69 2 Heracles Almelo 29 20 3 6 50 63 3 Almere City FC 29 16 4 9 10 52 4 VVV-Venlo 29 15 6 8 9 51 5 Willem II 29 13 8 8 15 47 6 FC Eindhoven 30 13 8 9 2 47 7 MVV Maastricht 29 13 5 11 1 44 8 NAC Breda 30 13 4 13 -5 43 9 Jong AZ 30 11 8 11 0 41 10 Roda JC Kerkrade 29 12 4 13 1 40 11 Telstar 29 10 10 9 -11 40 12 De Graafschap 30 11 6 13 6 39 13 ADO Den Haag 30 10 9 11 -8 39 14 Jong PSV 30 10 8 12 -3 38 15 Helmond Sport 29 9 6 14 -17 33 16 Jong Ajax 30 7 10 13 -7 31 17 TOP Oss 29 9 3 17 -20 30 18 FC Den Bosch 29 9 3 17 -30 30 19 FC Dordrecht 29 7 5 17 -19 26 20 Jong FC Utrecht 29 5 5 19 -23 20