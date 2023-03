Volendam blijft soeverein aan De Dijk en zet nieuwe stap richting handhaving

Vrijdag, 17 maart 2023 om 21:53 • Guy Habets • Laatste update: 22:10

FC Volendam heeft de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard met hangen en wurgen in een overwinning omgezet. Na een spannende slotfase, waarin de Limburgers alle risico namen, stond er een eindstand van 2-1 op het scorebord. De ploeg uit het vissersdorp kwam ondanks een matige eerste helft toch nog op voorsprong voor de rust via Carel Eiting en dachten na de 2-0 van Oskar Buur een veilige marge te hebben. Tijjani Noslin maakte het vervolgens nog spannend, maar tot een gelijkmaker kwam het niet meer.

Xavier Mbuyamba kreeg vorige week in de uitwedstrijd bij Feyenoord (2-1 nederlaag) een rode kaart en moest de wedstrijd tegen Fortuna dus overslaan. Zijn positie in het hart van de defensie werd overgenomen door Benaissa Benamar en dat maakte dat er voorin een plekje vrijkwam voor Walid Ould-Chikh. Hij moest Robert Mühren, die Henk Veerman verving in de punt van de aanval, van bruikbare voorzetten voorzien. Fortuna speelde ook met een nieuwe spits, maar dat was geen verrassing. Burak Yilmaz, die vorige week nog ziek was, kreeg zijn basisplaats terug.

Het Andere Oranje maakte vorige week in De Kuip nog indruk door gegroepeerd te verdedigen en als team te opereren. Op eigen veld tegen Fortuna moest echter het spel ook gemaakt worden en dat ging de formatie van trainer Wim Jonk een stuk moeizamer af. De laatste pass was steeds niet goed, maar de gasten uit Limburg waren niet veel succesvoller in de tegenstoot. Vijf minuten voor rust ontstond er pas commotie voor een der beider doelen toen Derry John Murkin de bal via Noslin bijna in zijn eigen doel zag belanden, maar hij tot zijn opluchting de lat zag trillen.

Dat zorgde voor een reactie bij Volendam en nog voor rust werd het 1-0. Ould-Chikh werd gevonden in de as van het veld en diens steekbal werd door Eiting middels een laag schot in de verre hoek tot doelpunt gepromoveerd. Die voorsprong werd mee de kleedkamer in genomen en aan het begin van de tweede helft zelfs uitgebreid. Een afgeslagen bal eindigde voor de voeten van Buur, die met een kiezelharde streep voor de 2-0 zorgde en de opgave voor Fortuna nog maar een stukje lastiger maakte.

Na ruim een uur spelen deden de gasten echter toch iets terug. Noslin wurmde zich tussen een aantal verdedigers van Volendam door en wist ook Filip Stankovic nog te verschalken (2-1), waarmee de spanning in de wedstrijd toch weer terugkeerde. Dat zorgde ogenschijnlijk voor angst bij de gastheren, want die liepen steeds verder achteruit en lieten Fortuna komen. Dat leverde een Limburgse stormloop op, maar geen gelijkmaker. Daar konden ook Yilmaz en Paul Gladon, die aardige kansen kregen, niet voor zorgen.