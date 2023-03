Koploper PEC dichter bij titel na eenvoudige zege op behoudend NAC

Vrijdag, 17 maart 2023 om 21:51 • Wessel Antes • Laatste update: 21:53

PEC Zwolle heeft vrijdagavond een eenvoudige thuiszege geboekt op NAC Breda: 2-0. Dean Huiberts en Lennart Thy waren verantwoordelijk voor de Zwolse treffers in het MAC3PARK Stadion, waardoor het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie weer iets dichterbij is. Concurrent Heracles Almelo wist ook te winnen, dus het verschil in punten bedraagt nog altijd zes. Heracles heeft echter wel nog een inhaalwedstrijd te goed.

Aan de kant van PEC vielen Younes Taha en Apostolos Vellios voorafgaand aan de wedstrijd in de prijzen. Laatstgenoemde won een Bronzen Schild als beste speler van de derde periode, terwijl Taha zich het beste talent mag noemen. De koploper uit Zwolle stond vrijdagavond tegenover een defensief NAC. Na de 2-6 nederlaag tegen Jong Ajax afgelopen maandag zette trainer Peter Hyballa zijn verdediging extra compact neer. Het lukte de Zwollenaren nauwelijks om daar doorheen te voetballen. Mede daardoor stond bij het rustsignaal nog altijd de brilstand op het scorebord.

Taha en Vellios met hun Bronzen Schilden.

Na rust was het wel direct raak voor het elftal van trainer Dick Schreuder. Sabir Agougil kreeg een matige bal ingespeeld door Roy Kortsmit en probeerde die vervolgens direct terug te kaatsen. Huiberts wist te profiteren van de te zachte terugspeelbal, om zo het Bredase geklungel af te straffen: 1-0. Vervolgens verzuimde diezelfde Huiberts om de score te verdubbelen, toen Kortsmit alert kon redden bij een grote kans van de Kampenaar.

In de 84ste minuut verzekerde Thy zijn club van de overwinning. De Duitse spits keek eerst toe hoe teamgenoot Thomas van den Belt met een kopbal de lat raakte, om er vervolgens bij de rebound als eerst bij te zijn om binnen te knikken: 2-0. Daarna kwam de overwinning geen seconde meer in gevaar voor PEC, omdat NAC aanvallend gezien simpelweg weinig had in te brengen. Nadat Hyballa maandag zijn verdediging kraakte, zal hij nu minder tevreden zijn over het offensieve spel van zijn ploeg.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 30 22 3 5 49 69 2 Heracles Almelo 29 20 3 6 50 63 3 Almere City FC 29 16 4 9 10 52 4 VVV-Venlo 29 15 6 8 9 51 5 Willem II 29 13 8 8 15 47 6 FC Eindhoven 30 13 8 9 2 47 7 MVV Maastricht 29 13 5 11 1 44 8 NAC Breda 30 13 4 13 -5 43 9 Jong AZ 30 11 8 11 0 41 10 Roda JC Kerkrade 29 12 4 13 1 40 11 Telstar 29 10 10 9 -11 40 12 De Graafschap 30 11 6 13 6 39 13 ADO Den Haag 30 10 9 11 -8 39 14 Jong PSV 30 10 8 12 -3 38 15 Helmond Sport 29 9 6 14 -17 33 16 Jong Ajax 30 7 10 13 -7 31 17 TOP Oss 29 9 3 17 -20 30 18 FC Den Bosch 29 9 3 17 -30 30 19 FC Dordrecht 29 7 5 17 -19 26 20 Jong FC Utrecht 29 5 5 19 -23 20