Emotionele Tom Egbers reageert live op televisie op beschuldigingen

Vrijdag, 17 maart 2023 om 20:51 • Wessel Antes • Laatste update: 20:59

Tom Egbers heeft zich vrijdagavond voor het eerst weer laten zien op televisie na de publicatie van het onthullende onderzoek van de Volkskrant vorige week. De 65-jarige presentator kwam er in het artikel, waarin (oud-)medewerkers en andere betrokkenen bekenden te maken te hebben gehad met pesterijen, seksisme en buitensluiten op de redactie van Studio Sport, niet goed uit. Egbers, die er zelf voor heeft gekozen om zijn verhaal bij Khalid & Sophie te doen, is duidelijk kapot van de situatie en zegt onder meer niet te kunnen slapen. Ook zit het NOS-boegbeeld thuis met de gordijnen dicht.

Presentator Khalid Kasem voerde het emotionele gesprek met Egbers vrijdag een-op-een en begon met een vraag naar zijn wel en wee. “Het gaat niet goed. Daar kun je je wel iets bij voorstellen. Je slaap slecht, niet eigenlijk. Je bent verteerd door verdriet over wat er nu gebeurt. Maar zo ervaar ik het, en er zijn op de redactie van Studio Sport nog een hele hoop mensen die ook zo verdrietig zijn. Ik was vorige week donderdag voorlopig voor het laatst op de redactie, voorlopig... Daar voelde ik de woede bij mensen, en de frustratie over de mate waarin zij zich niet gewaardeerd hebben gevoeld. Alles balde zich samen en dat was iets apocalyptisch.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Egbers leeft momenteel als een kluizenaar. Zijn vrouw Janke Dekker liet eerder al weten dat de presentator zich thuis achter de gordijnen verstopt. “Dat klopt, het is gêne. Daar heb ik toch al een beetje last van… Als je afgeschilderd wordt zoals ik afgeschilderd word… Ik hoop toch dat ik die man niet ben en ik durf ook wel die verzekering te geven, maar het is heel moeilijk om mensen onder ogen te komen. Je weet wat mensen denken en kunnen denken. Ik ben vandaag buiten geweest en dan komen er mensen naar mij toe om lieve dingen te zeggen. Gisteravond een vrouw met een hond en die zei: 'Wij houden van jullie'. Dat is best pittig en ontroert me”, aldus Egbers, al vechtend tegen zijn tranen.

Egbers herkent zichzelf in de woorden ‘gif’, ‘serpent’ en ‘het as van het kwaad’ richting de ruim twintig jaar jongere stagiaire, maar kan zich niet vinden in de beschuldigingen over zijn stalkgedrag. Ook zou hij geen gebaar hebben gemaakt waarbij hij deed alsof hij de keel doorsneed. “Ik weet zeker dat ik nooit een doodsbedreiging heb geuit. Ik heb de relatie beëindigd, waarom zou ik haar blijven lastigvallen? Ik wilde gewoon geen contact meer met haar, absoluut niet.”

Tijdelijke verbanning

Vrijdag werd bekend dat Egbers de komende maanden niets zal presenteren bij de NOS. “Wat ik belangrijk vind is dat de rust op de redactie terugkeert”, aldus de presentator, die het wel moeilijk heeft met het besluit. “Ik wil iedereen recht in de ogen kunnen kijken en ik wil met iedereen in gesprek die zich door mij onveilig heeft gevoeld, maar ik laat mij niet na vier decennia bij het grofvuil zetten. Dat laat ik niet zomaar gebeuren.” Egbers is dus vastbesloten om terug te keren.