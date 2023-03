Ronald Koeman roept ‘derde keuze’ Daley Blind om speciale reden tóch op

Vrijdag, 17 maart 2023 om 20:15 • Guy Habets

Bondscoach Ronald Koeman wil Daley Blind de gelegenheid geven om in de komende interlandperiode zijn honderdste wedstrijd voor Oranje te spelen. Dat weet het Algemeen Dagblad. Volgens de krant is Blind op linksback nu derde keuze achter Nathan Aké en Tyrell Malacia, maar vindt Koeman het niet meer dan terecht dat de verdediger van Bayern de kans krijgt om de honderd vol te maken.

Blind maakt deel uit van de selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar en er mag verwacht worden dat hij in elk geval in een van die twee wedstrijden in actie komt. Het AD schrijft dat Koeman vindt dat 'een speler met de staat van dienst van Blind' de kans moet krijgen om zijn honderdste interland te spelen. Een basisplaats tegen de Fransen lijkt wel ver weg, want Malacia en Aké zijn Blind in de pikorde op linksback ondertussen voorbijgestreefd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarnaast is de kans groot dat de doelman die tegen Frankrijk speelt en een goede indruk maakt, voorlopig de nummer één van Koeman onder de lat is. Naar verluidt wil de bondscoach graag rust als het gaat om de keeperspositie en zijn veel wisselingen niet de bedoeling. Dat betekent dat Jasper Cillessen, Mark Flekken en Bart Verbruggen de grootste kans hebben op de positie als eerste doelman en dat geblesseerde keepers als Justin Bijlow en Andries Noppert waarschijnlijk even op hun kans zullen moeten wachten.

Nederland opent de EK-kwalificatiecyclus met een uitwedstrijd tegen Frankrijk op 24 maart. Drie dagen later komt Gibraltar op bezoek in De Kuip. In een poule waar verder ook nog Ierland en Griekenland in zitten, moet Oranje bij de eerste twee eindigen om zich rechtstreeks te plaatsen voor het EK van 2024. Derde worden betekent dat er play-offs gespeeld moeten worden om het eindtoernooi in Duitsland nog te kunnen halen. In juni komt het Nederlands elftal ook nog in actie in het finaletoernooi van de Nations League.