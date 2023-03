Drie Nederlanders aan de aftrap bij kraker tussen Leverkusen en Bayern

Zondag, 19 maart 2023 om 16:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:33

Julian Nagelsmann heeft zijn opstelling voor het duel bij Bayer Leverkusen bekendgemaakt. De trainer van Bayern München heeft een basisplaats in huis voor Matthijs de Ligt, terwijl Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Aan de kant van Leverkusen staan Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker wel in de basis. De wedstrijd begint om 17.30 uur en is te zien op Viaplay.

Yann Sommer staat tussen de Beierse palen geposteerd. De Zwitser ziet drie verdedigers voor hem staan: Benjamin Pavard, Dayot Upamecano en De Ligt. Vanaf rechts naar links vormen Kingsley Coman, Leon Goretzka, Joshua Kimmich en Alphonso Davies het middenveld. Sadio Mané krijgt zijn tweede basisplaats op rij. De Senegalees vormt samen met Jamal Musiala en spits Thomas Müller de voorhoede.

Leverkusen verkeert in uitstekende vorm. Die Werkself pakte zeven punten uit zijn laatste drie Bundesliga-wedstrijden en wist eveneens tweemaal af te rekenen met Ferencváros in de Europa League. Bakker en Frimpong zijn de laatste weken in vorm, maar een oproep voor het grote Oranje zat er niet in. Met name Frimpong is met twee goals en twee assists in zijn laatste twee competitiewedstrijden op dreef voor de ploeg van trainer Xabi Alonso. De Spanjaard wacht een speciaal duel, daar hij drie jaar voor Bayern speelde. "Na de wedstrijd heb ik tijd om mijn vrienden bij Bayern te groeten", vertelde hij tegen BILD. "Tot die tijd is er geen ruimte voor emoties." Alonso kan tegen Bayern weer beschikken over de herstelde Florian Wirtz. Eerder dit seizoen verloor Leverkusen met 4-0 in de Allianz Arena.

??? @J__Nagelsmann: "Our aim is to beat Leverkusen. We can't relax. I will use our in-form players, regardless of a potential ban for five yellow cards."#MiaSanMia #B04FCB pic.twitter.com/nEz5t8zsvZ — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 17, 2023

Bayern moet het zondag stellen zonder de geblesseerde Eric Maxim Choupo-Moting. De Kameroener heeft nog te veel last van zijn rugkwetsuur. Mathys Tel was vanwege stijfheid in zijn spieren een twijfelgeval, maar is fit genoeg voor een reserverol. Nagelsmann was deze week boos, omdat een mol binnen de club tactische blaadjes van de wedstrijd tegen VfL Bochum lekte naar BILD. "De mol is een beschermde diersoort, dus is de zoektocht heel, heel gecompliceerd", sneerde hij. Van de Nederlanders bij Bayern kregen De Ligt en Blind een oproep van bondscoach Ronald Koeman, Gravenberch het moet laten zien bij Jong Oranje. Kimmich kreeg op zijn beurt goed nieuws te horen van de Duitse bondscoach Hansi Flick. De veelzijdige middenvelder is tijdens de aankomende interlandperiode de aanvoerder van zijn land.

Opstelling Bayer Leverkusen: Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Andrich, Bakker; Diaby, Azmoun, Wirtz.

Opstelling Bayern München: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; Coman, Goretzka, Kimmich, Davies; Mané, Musiala; Müller.