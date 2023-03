Van Nistelrooij posteert herstelde De Jong in de spits; Bakayoko bankzitter

Zondag, 19 maart 2023 om 15:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:50

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft zijn opstelling voor het duel met Vitesse bekendgemaakt. De oefenmeester heeft onder meer een basisplaats in huis voor Luuk de Jong. De spits is hersteld van een enkelblessure. Anwar El Ghazi staat eveneens in de basis, wat ten koste gaat van Johan Bakayoko. Thorgan Hazard is hersteld van zijn blessure en begint als reserve aan de wedstrijd. Het duel in Arnhem begint om 16.45 uur en is te zien op ESPN 3.

Joël Drommel is bij afwezigheid van de geblesseerde Walter Benítez de logische keuze onder de lat. De verdediging wordt van rechts naar links gevormd door Phillipp Mwene, André Ramalho, Jarred Branthwaite en Patrick van Aanholt. Op het middenveld zijn Ibrahim Sangaré en Joey Veerman de controleurs, terwijl Xavi Simons de voorste pion op het middenrif is. El Ghazi, De Jong en Fábio Silva vormen de aanval.

Vitesse zit in de hoek waar de klappen vallen. Na vier opeenvolgende nederlagen is de ploeg van Phillip Cocu niet ver verwijderd meer van de degradatiezone. De Arnhemmers moeten het tegen PSV stellen zonder de geschorste Maximilian Wittek, terwijl voormalig PSV'er Davy Pröpper geblesseerd moet toekijken. Nicolas Isimat-Mirin, die de Eindhovense clubkleuren eveneens verdedigde, is weer fit. Ook voor Cocu wordt het een speciaal duel. De oefenmeester vierde liefst zeven landstitels met PSV: vier als speler, drie als trainer. “Het blijft bijzonder. Ik heb lang voor Vitesse gespeeld, maar ook voor PSV. Dan zijn dit speciale momenten", liet hij weten op de website van Vitesse. Eerder dit seizoen werd er in het Philips Stadion met 1-0 verloren. Doelpuntenmaker toen was Guus Til.

Aan de kant van PSV kan Van Nistelrooij nog altijd niet beschikken over Sávio, al zal hij vermoedelijk volgende week weer minuten maken in een oefenwedstrijd. Mauro Júnior, die onlangs van het trainingsveld gedragen moest worden, is in Brazilië inmiddels geopereerd aan zijn knie. Voor aanvang van de speelronde wist Van Nistelrooij al dat Ajax, Feyenoord of beide ploegen punten zouden verspelen in hun onderlinge confrontatie en dus kan PSV goede zaken doen. De Eindhovenaren wisten de laatste vier confrontaties met Vitesse in winst om te zetten en zegevierden vorig seizoen zelfs met 0-5 in GelreDome. Dit seizoen gaat het in uitwedstrijden echter moeizaam. Van de laatste zes wedstrijden buitenshuis in alle competities werd er één gewonnen, vorige week bij RKC Waalwijk (0-1).

Opstelling Vitesse: Scherpen; Flamingo, Oroz, Isimat-Mirin, Cornelisse; Meulensteen, Tronstad; Kozlowski, Van Ginkel, Bero; Manhoef.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Simons; El Ghazi, De Jong, Silva.