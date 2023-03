Michiel Kramer loopt helemaal leeg over Ajax en maakt gehakt van ‘die Johnny’

Vrijdag, 17 maart 2023 om 18:46 • Guy Habets • Laatste update: 18:49

Michiel Kramer heeft tijdens een uitzending van Rijnmond Sport zijn negatieve mening over Ajax niet onder stoelen of banken geschoven. De spits van RKC Waalwijk gaf aan te hopen dat Feyenoord zondag een resultaat boekt in de Johan Cruijff ArenA omdat dat 'lekker zou zijn voor Johnny'. Daarmee doelt Kramer op John Heitinga, de hoofdtrainer van Ajax, wiens uitspraken in het verkeerde keelgat geschoten zijn bij de lange aanvaller.

Kramer was te gast bij Rijnmond om over de Klassieker te praten en die kans liet hij niet onbenut. De spits van RKC Waalwijk deed geen moeite om zieltjes te winnen bij fans van Ajax. "Ik word wel een beetje moe van die Ajacieden die zelfingenomen overal rondlopen, zeggen dat ze de favoriet zijn en Feyenoord niks gunnen", zo klinkt het op de regionale omroep. "Ik vind dat Feyenoord qua team veel meer uitstraalt dan Ajax. Ik snap het wel, want het moet natuurlijk altijd om Ajax draaien in heel Nederland, maar laat ze dat lekker daar doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De uitspraken van John Heitinga op de persconferentie van donderdag bevielen Kramer ook niet. "Ik hoop gewoon dat Feyenoord daar een goed resultaat haalt, dat ze gewoon winnen. Dat zou lekker zijn voor onze vriend Johnny (Heitinga, red.). Ik heb me geërgerd aan die Johnny. Als er wordt gevraagd of hij hoopt dat Feyenoord van Shakhtar wint, zegt hij dat hij voor Ajax is. Dat wordt er toch niet gevraagd, of wel dan? Hou alsjeblieft op met dat vieze Amsterdamse."

Als presentator Bart Nolles de uitspraken van Owen Wijndal over 'de beste linkerkant van Nederland en misschien wel van Europa' in herinnering brengt, kan Kramer het ook niet laten om te reageren. "Dat is knap als je nog niet een fatsoenlijke wedstrijd voor Ajax hebt gespeeld", doelt de aanvoerder van RKC op Wijndal. "Dan moet je dat vooral blijven roepen." Ajax en Feyenoord nemen het zondag vanaf 14.30 uur tegen elkaar op in de Johan Cruijff ArenA. Het RKC van Kramer verloor onlangs nog met 3-1 van Ajax, terwijl het in april nog op bezoek gaat in De Kuip.