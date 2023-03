Nieuwe commissaris van Ajax spreekt zich uit over terughalen van Overmars

Vrijdag, 17 maart 2023 om 18:12 • Guy Habets

Pier Eringa, de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, vindt een terugkeer van Marc Overmars naar de Johan Cruijff ArenA geen verstandig idee. Dat zegt hij tijdens een interview op Radio 1. Snel een nieuwe technisch directeur aanstellen is wel een must voor de Amsterdammers.

Overmars stapte in februari 2022 per direct op bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke collega's. Nu de Amsterdammers nog steeds geen vaste technisch directeur hebben aangesteld als zijn opvolger, gingen er in de media en naar verluidt ook binnen Ajax stemmen op om een terugkeer van Overmars in de hoofdstad mogelijk te maken. Eringa haalt daar nu een streep door. "Ik heb ernstige twijfels", zo laat hij weten bij Radio 1. "Ik denk niet dat het verstandig is om een terugkeer van Overmars te realiseren."

Van een tweede kans kan volgens de kersverse voorzitter van de Amsterdamse RvC nog geen sprake zijn. "Ik ben als politieman opgegroeid met het strafrecht en daar leer je dat wanneer iemand iets fout doet, hij daarvoor wordt gestraft. Daarna moet dan een nieuw leven mogelijk zijn. Maar dit lijkt me niet verstandig. Dat is alles wat ik erover wil zeggen. Niets minder en niets meer over dit punt."

Eringa is het wel eens met de bewering dat Ajax haast moet maken met het aanstellen van een nieuwe technisch directeur. "Het is niet acceptabel dat die er nog niet is. De directie en de RvC moeten de voetbalas van de club in balans brengen, dat is moet een speerpunt zijn. Er wordt met man en macht gezocht naar een nieuwe technisch directeur en daar is nu alle energie op gericht. Wanneer ik namen kan noemen? Dat moet ik nog ontdekken. Ik kan in elk geval niets zeggen over een termijn." Naar verluidt zou Julian Ward van Liverpool in beeld zijn bij Ajax.