Van Hanegem voorziet toekomstige ‘zak met heel veel geld’ voor Feyenoord

Vrijdag, 17 maart 2023 om 17:37 • Guy Habets • Laatste update: 17:50

Santiago Giménez gaat Feyenoord in de toekomst veel geld opleveren. Dat voorspelt Willem van Hanegem, die onder de indruk is van de Mexicaanse spits. In de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad laat het clubicoon van de Rotterdammers weten dat hij Giménez vooral een teamplayer vindt.

Giménez opende afgelopen donderdag de score voor Feyenoord tijdens de met 7-1 gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Van Hanegem wist al voor dat doelpunt dat de spits goud waard is voor Feyenoord. "Het zou een Europese topspits kunnen worden", meldt de Kromme in de podcast van het AD. "Ik hoop het ook en dat doe ik niet alleen voor hem, maar ook voor Feyenoord."

De Stadionclub heeft goede zaken gedaan door de Mexicaan vast te leggen, zegt Van Hanegem. "De meeste spitsen zijn egoïstisch, maar Giménez heeft ook het vermogen om naast zich te kijken en iemand aan te spelen waarvan hij zeker weet dat ze gaan scoren. Daar kan Feyenoord dus nog heel veel plezier van gaan hebben. Sowieso op het veld, maar over een paar jaar kan er ook een zak met geld binnenkomen. Dan gaat hij heel veel geld opbrengen."

Het lijkt er sterk op dat Feyenoord winst kan gaan maken op Giménez. De aanvaller werd in de zomer van 2022 voor minder dan vier miljoen euro overgenomen van Cruz Azul, zo liet algemeen directeur Dennis te Kloese eerder al weten, en is volgens Transfermarkt nu ruim dertien miljoen euro waard. Feyenoord kocht destijds echter niet alle transferrechten van Giménez en het is niet duidelijk hoe veel honderd procent van de rechten waard is.