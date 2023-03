Nieuwbakken bondscoach Spanje laat na Ramos volgende routinier links liggen

Vrijdag, 17 maart 2023 om 17:24 • Davey de Laat • Laatste update: 17:23

Na Sergio Ramos zit ook Jordi Alba niet meer bij het Spaanse nationale elftal. De linksback van Barcelona was in de achtste finale van het WK nog basisspeler onder Luis Enrique, maar onder de nieuwe bondscoach Luis de la Fuente mag de 33-jarige linksback thuisblijven. Bryan Gil, Joselu en David García debuteren in de 26-koppige selectie van la Roja. Op 25 en 28 maart staan de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen en Schotland op het programma.

Real Madrid vaardigt drie spelers af in de persoon van Dani Carvajal, Dani Ceballos en Nacho Fernandez. Van Barcelona zijn Alba en Eric García afgevallen en is het de eerste keer sinds jaren dat Sergio Busquets vanwege een blessure moet afhaken. Alejandro Balde, Pedri en Gavi zijn wel van de partij. Andere verrassende namen zijn Gil van Sevilla en Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga. García van Osasuna is voor het eerst geselecteerd, nadat hij lange tijd op een goed niveau heeft gepresteerd.

????: Spain's squad for their upcoming Euro 2024 Qualifiers against Norway and Scotland. ?| Baldé, Pedri, Gavi. ?| Alba, Eric García, Alonso, Ferran, Fati. pic.twitter.com/cJ5q5gBp0h — Barça Buzz (@Barca_Buzz) March 17, 2023

De la Fuente wil een nieuw elftal gaan bouwen zonder recordinternational Ramos en Alba. De twee oudgedienden zijn voor Spanje van grote waarde geweest toen ze het EK van 2012 in de wacht sleepten. De verdediger van PSG was ook basisspeler tijdens het WK van 2010 en het EK van 2008, die hij beide won. Op zijn social media-kanaal kondigde Ramos drie weken geleden zijn afscheid aan, nadat hij van de nieuwe bondscoach te horen kreeg dat hij niet langer op hem rekent. “De tijd is gekomen”, begon Ramos in zijn statement. “Tijd om gedag te zeggen bij de nationale ploeg.”

Alba heeft nog niks van zich laten horen. De 33-jarige verdediger kwam tot 91 interlands voor Spanje, waarin hij goed was voor 10 goals en 22 assists. De voormalig speler van Valencia debuteerde op 11 oktober 2011 tijdens een EK-kwalificatieduel met Schotland. Zijn eerste interlanddoelpunt maakte hij een jaar later in de EK-finale tegen Italië (4-0 winst). Alba komt al ruim elf jaar uit voor de nationale ploeg van Spanje.