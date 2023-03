Vitesse legt Dijks straf op na ‘leugen’ en uitgelekte beelden van uitgaansleven

Vrijdag, 17 maart 2023 om 16:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:01

Vitesse-trainer Phillip Cocu heeft Mitchell Dijks een disciplinaire straf opgelegd. De linksback ging vorige week een avond stappen, terwijl hij ziek was. Cocu heeft inmiddels een streep gezet onder het voorval. Dijks zit daardoor wel bij selectie van Vitesse voor het Eredivisieduel met PSV van aanstaande zondag. De oefenmeester weigert uitlatingen te doen over strafmaatregelen. "Die zijn wel met instemming van de spelersgroep genomen. Maar ik ga niet in op de inhoud van de straf.”

De dertigjarige linksback meldde zich vorige week ziek bij zijn trainer Cocu en was daardoor afwezig in het verloren uitduel met Sparta Rotterdam (3-1). Volgens Reality FBI was Dijks helemaal niet ziek: de verdediger werd door het juicekanaal gespot in het uitgaansleven in Purmerend. Cocu noemt 'de actie' van Dijks ‘onverstandig en onhandig’. “De zaak is opgelost en we gaan samen verder”, vertelt Cocu tegenover De Gelderlander.

“Het oordeel in zulke situaties is er snel. Zeker met social media”, geeft de trainer van Vitesse aan. “Het was allemaal niet zo zwart-wit als voorgesteld, maar ik heb Mitchell wel gewaarschuwd. Hij moet beter over zulke zaken nadenken. We zetten er nu een streep onder. Mitchell zit bij de selectie voor de wedstrijd tegen PSV.”

Het juicekanaal Reality FBI suggereerde dat op achtergrond ook een privékwestie van Dijks een rol speelde bij zijn afwezigheid tegen Sparta. De ex-Ajacied zou samenzijn met Michelle Muntslag, de ex van Aaron Meijers, die onder contract staat bij Sparta Rotterdam. Het zou Dijks niet slecht zijn uitgekomen om de wedstrijd van zaterdag op Het Kasteel te missen, om zo Meijers niet tegen het lijf te lopen.

